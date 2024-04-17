Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı: Türkiye'de yılda 15 bin kişinin ölüm sebebi...

“ÖLÜMLERİN YÜZDE 23’Ü TÜTÜN NEDENİYLE OLUYOR”

Etkinlikte sigaranın sağlığa zararları ve sigara kullanımına bağlı ölüm oranları hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Her 6 saniyede bir kişi sigara içtiği için ölüyor. Türkiye’de 15 yaş üzeri 16 milyon kişi tütün kullanıyor ve ölümlerin yüzde 23’ü tütüne bağlı. Türk erkeklerinin yüzde 31’i, kadınlarının ise yüzde 10’undan fazlası tütün yüzünden hayatını kaybediyor” dedi.