Son sigara grubuna da zam geldi!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, son sigara grubuna da zam geldiğini açıkladı. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.
Seçim sonrası zam yağmuru sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini duyurdu.
Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu.
Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.
Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.
Son #sigara gurubuna da #ZamGeldi böylece zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı. pic.twitter.com/bWwUrJl73h— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 7, 2024
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