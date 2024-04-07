Son sigara grubuna da zam geldi!

Yayınlanma: 07.04.2024 - 15:59

Güncelleme: 07.04.2024 - 16:43

Seçim sonrası zam yağmuru sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.

Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.