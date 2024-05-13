Profesör anlattı: Her 10 gebelikten biri düşükle sonlanıyor

“OTOIMMUN BİR HASTALIK VARLIĞI VARSA DÜŞÜĞE YOL AÇABİLMEKTEDİR”

Prof. Dr. Turan, “Diğer bir düşük nedeni mekanik nedenlerdir ve bu hastalarda rahim tüp filmi çok önemlidir. Tüplerdeki enfeksiyon veya rahim içinde yer kaplayan oluşum ve perde gibi rahim içi şekil bozuklukları yapan durumlar bu şekilde değerlendirilmelidir. İmmunolojik nedenler yine rahimde bulunan katil hücreler dediğimiz bir çeşit akyuvarlar sayısının fonksiyon veya sayısının fazla olmasına bağlı embriyo üzerine toksik etkiler oluşumudur. Buna benzer şekilde kişide otoimmun bir hastalık varlığı varsa bu da aynı şekilde düşüğe yol açabilmektedir ve hastalara serum tedavisi ve bazı haplar kullandırılması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.