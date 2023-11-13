Gebelikte geçirilen grip bebeği olumsuz etkileyebilir

Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:05

Güncelleme: 13.11.2023 - 12:06

Gebelikte fizyolojik değişikliklerle birlikte bağışıklık sisteminde de değişiklikler meydana gelebiliyor. Bu nedenle normal zamanlarda meydana gelen hastalıklar gebelik döneminde ağır geçirilebiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, gebelikte gripten korunma yolları hakkında bilgi verdi.

"ERKEN DOĞUMA NEDEN OLABİLİR"

Cömert, "Gebelik kadınlar için özel bir dönemdir. Bu dönemde bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere tüm sistemlerde değişiklikler olur ve aynı zamanda ilaç kullanımları kısıtlı olacağından gebelik sırasında geçirilecek bir hastalık normal insanlara göre çok daha ağır geçirilebilmektedir. Oluşabilecek yüksek ateş ve enfeksiyon, bebeğin gelişimini etkileyebilir, hatta erken doğuma neden olabilir" dedi.

"GRİPTEN KORUNMAK EN DOĞRU UYGULAMADIR"

Özellikle mevsimler arası geçişlerdeki hava değişimleri nedeniyle grip vakalarının arttığını söyleyen Cömert, "38 derece ve üstü ateş, titreme, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, şiddetli halsizlik, ishal, nadiren kusma grip belirtileri arasında yer alır. Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar. Gebelikte ilaç kullanımı kısıtlıdır. Grip olmak yerine, gripten korunmak en doğru uygulamadır" diye konuştu.