Profesörden '50 yıl sonra' uyarısı: 'İki çocuktan birinde görülecek...'

“AŞISI VEYA ÖZEL İLAÇ TEDAVİSİ YOK”

Otizme yönelik bir aşının veya özel bir ilaç tedavisinin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Sevcan Karakoç, “Bu nedenle aileler çaresizlikle pek çok alternatif tedavileri denemektedirler. Ancak bu hem zaman hem de maddi kayba yol açar. Çocukta otizm için risk tespit edildiğinde hiç vakit kaybetmeden bireysel eğitim programı başlatılmalıdır. Tüm çocuklar gelişim takibinde pediatriste gittikleri gibi çocuk psikiyatristine de gitmelilerdir” şeklinde konuştu.