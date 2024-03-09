Ramazan'da ağız kokusu nasıl önlenir?

Dişlerin tamamının temizliğinin yanı sıra diş aralarının temizliği de oldukça önemli. Diş aralarının temizliğinde diş ipleri, diş ara yüz duşları kullanılabilir. Elektronik aletlerin kullanımından hoşlananlar, elektrikli fırça ve ağız duşları ile de ağız bakımlarını yapabilirler. Ağız bakımının olmazsa olmazları arasında yer alan ağız gargaraları da , dişlerin etrafında antibakteriyel alan oluşturarak ağız kokusunun oluşmasını engeller. Ramazan ayında ağız kokusu fizyolojik olarak ortaya çıkar, çünkü açlık onu tetikler. Bu doğaldır ama diş taşlarından ya da diş çürüğünden kaynaklanan ağız kokusu oldukça yoğun ve rahatsız edici olabilir. Bu nedenle çevreye karşı sıkıntı yaşamamak adına yoğun yaşanan ağız kokusu mutlaka bir diş hekimine danışılarak çözümlenmeli. Çünkü ağız kokusu bir çürük ya da dişeti probleminin habercisi olabildiğinden ihmal edilmemeli. Antibakterial etkisiyle yeşil çay iftar ile sahur arasında tüketilebilir. Ağız kuruluğu var ise sahurdan sonra ağız bakımını yapıp yatmadan önce, özel enzimler içeren suni tükürük destekleme jeli kullanmak gerekir. Bu jeller ağız kuruluğunu rahatlatırken aynı zamanda dişlerin ve dişeti dokusunun üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Unutmamak gerekir ki ibadetimizi yerine getirirken bir ömür boyu ağızda hizmet etmesi gereken dişlerimizin korunması da ihmal etmemeli ve ağız kokusu ile çevremize zarar vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.