Saç derinize ferahlık ve temizlik getirin: Kepek problemine son veren 6 doğal yöntem

Kepek, kafa derisinde meydana gelen aşırı pullanma sonucu oluşan bir sorundur. Hem erkeklerde hem de kadınlarda yaygın bir problem olan kepek, zaman zaman özgüven kaybına ve kaşıntıya yol açabilir. Neyse ki, kepeği tedavi etmek için kimyasal şampuanlara ihtiyaç duymadan doğal yöntemlerle de etkili çözümler elde edebilirsiniz. İşte, kepeğe son veren doğal yöntemler hakkında bilmeniz gerekenler...