Saç dökülmelerine deva olan mucize gıda: Biotin içeren 10 süper besin

Biotin, B7 vitamini olarak da bilinen, vücutta enerji üretimi ve metabolizmanın düzenlenmesinde kritik rol oynayan bir vitamindir. Saç, cilt ve tırnak sağlığı için oldukça önemli olan biotin, aynı zamanda sinir sistemi fonksiyonlarını destekler ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Biotin eksikliği, saç dökülmesi, cilt problemleri ve tırnak kırılmaları gibi belirtilere yol açabilir. Bu nedenle, günlük beslenmede biotin açısından zengin gıdaların tüketilmesi önemlidir. İşte, biotin içeren en iyi besin kaynakları...