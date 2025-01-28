Bu gıdalar fazla tüketildiğinde toksin saçıyor, rahatsızlıklara sebep oluyor: Aşırı tüketildiğinde zehirli olabilen 10 besin

Günlük yaşamda tükettiğimiz birçok gıda sağlığımız için faydalıdır, ancak bazıları aşırı tüketildiğinde beklenmedik sağlık sorunlarına yol açabilir. Doğal olan her şeyin güvenli olduğunu düşünmek yaygın bir yanılgıdır. Ancak, belirli gıdaların içerdikleri doğal kimyasallar, bileşenler veya toksinler fazla miktarda alındığında vücuda zarar verebilir. İşte, aşırı tüketildiğinde tehlikeli hale gelebilecek bazı besinler ve dikkat edilmesi gereken noktalar...