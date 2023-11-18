Sağlığınız için yıkamadan tüketmeniz gereken 5 besin

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2023 Cumartesi, 17:20
Sağlığınız için yıkamadan tüketmeniz gereken 5 besin

Temizlik, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir ve genellikle meyve ve sebzeleri yıkamadan tüketmek önerilir. Ancak, bazı besinlerin yıkanmadan tüketilmesi önerilir, çünkü bu durumda vitamin ve mineral kayıpları önlenir. İşte sağlığınız için yıkanmadan tüketmeniz gereken 5 besin...

Sağlığınız için yıkamadan tüketmeniz gereken 5 besin

Mantar

Mantarlar, güneş ışığından doğal olarak D vitamini sentezleyebilir. Yıkanmadan tüketmek, bu vitaminin daha etkili bir şekilde alınmasına yardımcı olabilir.

Sağlığınız için yıkamadan tüketmeniz gereken 5 besin

Enginar

Enginarlar, antioksidanlar ve lif bakımından zengindir. Yıkama sırasında kaybolabilecek bu besin değerlerini korumak için yıkanmadan tüketmek önemlidir.

Sağlığınız için yıkamadan tüketmeniz gereken 5 besin

Yumurta

Yumurtaları yıkamaktan kaçının çünkü yumurta kabukları, henüz fabrikadayken antibakteriyal olması için kaplanır. Yumurtayı yıkamak bu koruyucu özelliği bozabilir ve bakterilerin çoğalmasına neden olabilir.

Sağlığınız için yıkamadan tüketmeniz gereken 5 besin

Makarna

Makarna bakteri riski taşımaz ancak pişirmeden önce veya sonra makarnayı durulamak; içinde nişastanın çıkmasına ve makarnanın tadının değişmesine neden olabilir.

Sağlığınız için yıkamadan tüketmeniz gereken 5 besin

Çiğ Et

Kırmızı et, tavuk eti veya balık fark etmeksizin; çiğ eti yıkamak oldukça zararlıdır. Çiğ eti yıkadığınızda çapraz bulaşma sayesinde bakterileri tüm mutdağınıza fazla bulaştırmış olursunuz.

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