Bu besinler kan pompalıyor: Kansızlığa ne iyi geliyor?

Yayınlanma: 25.10.2023 - 16:28

Güncelleme: 25.10.2023 - 16:28

Kansızlık veya bilimsel adıyla anemi, vücudunuzda yetersiz miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi ürettiği veya bu hücrelerin işlevini yerine getiremediği bir durumdur. Kansızlık, yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi ve cilt solgunluğu gibi semptomlara neden olabilir. Ancak endişelenmeyin, çünkü kansızlığa karşı doğal çözümler ve besinler vardır.

DEMİR BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER

Kansızlık için en yaygın önerilerden biri, demir bakımından zengin yiyeceklerin tüketimidir. Kırmızı et, tavuk, balık, ıspanak, mercimek, nohut ve kuru üzüm gibi gıdalar, demir alımını artırabilir.

C VİTAMİNİ

Demirin emilimini artırmak için C vitamini önemlidir. Bu nedenle, portakal, mandalina, limon gibi C vitamini içeren meyveleri demir içeren yiyeceklerle bir arada tüketmek faydalı olabilir.,

FOLİK ASİT VE B12

Folik asit ve B12 vitamini, kırmızı kan hücresi üretimi için kritiktir. Ispanak, brokoli, kırmızı et ve süt gibi gıdalarda bol miktarda bulunurlar.

BİTKİSEL ÇAYLAR

Ada çayı, kişniş çayı, rezene çayı ve ısırgan otu çayı gibi bitkisel çaylar, kansızlık semptomlarını hafifletebilir.

LİFLİ GIDALAR

Lifli gıdalar, sindirim sisteminizi düzenler ve demir emilimini artırabilir. Tam tahıl ürünleri, yulaf ezmesi ve kahverengi pirinç bu kategoride yer alır.