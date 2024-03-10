Samsun'un doğa hazinesi: 160 bin su kuşuna yuva oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Kızılırmak Deltası'nda yapılan sayımda, bu kış yaklaşık 160 bin su kuşu tespit edildi.

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine, her yıl dünya genelinde eş zamanlı olarak ocak, şubat ve mart aylarında kış ortası su kuşu sayımı yapıldığını söyledi.