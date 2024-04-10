Şekerli gıdalar çocukların hafızasını etkiliyor!

Yayınlanma: 10.04.2024 - 20:22

Güncelleme: 10.04.2024 - 20:22

Şekerin zararlarına dair artık herkesin fikri var. Ancak, hala bebeklere ve çocuklara şekerli yiyecekler sunmanın sakıncalı olmadığını düşünenler için yapılan araştırmalar başka bir şey söylüyor. Yapılan deneyler, bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde tüketilen rafine şekerin hafıza fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini gösteriyor. Peki, şekerli gıdalar çocukların hafızasında ne gibi etkilere sebep oluyor? İşte ayrıntılar...

ŞEKERLİ GIDALARIN ÇOCUKLARIN HAFIZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1. Öğrenme ve hafızada tutmayı zorlaştırıyor:

Bilindiği gibi, insanın beyin gelişimi çocukluk ve ergenlik boyunca devam ediyor. Öğrenme süreci, algılama, tanıma, ayırt etme, kavrama, akıl yürütme ve bellek gibi bilişsel süreçler aracılığıyla gerçekleşiyor. Yeni kuramlar, öğrenmeyi beyinde gerçekleşen biyokimyasal bir değişim olarak tanımlıyor. Beynin hafıza ile ilgili önemli bir bölümü olan hipokampus, bu süreçlerde büyük rol oynuyor ve geç ergenlik dönemine kadar gelişimini sürdürüyor.

Araştırmacılar, bu gerçeği göz önünde bulundurarak, bağırsak mikrobiyotası yoluyla yüksek şeker içeren bir beslenme alışkanlığının hipokampusu nasıl etkilediğini anlamaya çalıştılar. Elde edilen sonuçlar, beynin sağlıklı bir şekilde büyümesi için ne tür bir iç ortama ihtiyaç duyduğu konusunda önemli ipuçları veriyor.

2. Çocukların beyin gelişimini kötü yönte etkiliyor:

Yapılan bir araştırma, şekerin öğrenme ve hafıza süreçlerinde rolü olan hipokampus bölgesine olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu. Bulgulara göre şeker sadece hafızayı olumsuz etkilemiyor, aynı zamanda bağırsaklarda bakteri değişikliğine de sebep oluyor. Bağırsak sağlığı ise bağışıklık sistemiyle doğrudan ilişkilidir. Şeker, gıdalarda çeşitli şekillerde bulunabilir.

Sakaroz, esmer şeker, mısır şurubu, nişasta bazlı sıvı şeker, dekstroz, sorbitol, mannitol, xylitol, fruktoz, meyve şurubu, glikoz, glikoz şurubu, invert şeker, laktoz, maltoz, melas, şeker şurubu, turbinado, amazake gibi isimlerle etiketlerde özellikle hazır içecekler ve bazı paketli gıdalarda bulunan şeker içeriği genellikle gözden kaçırılmaktadır. Şekerli içeceklerden alınan şeker miktarı, günlük kalori hesaplamalarının dışında tutulabilmektedir. Bu durum sadece obezite riskine değil, aynı zamanda ders başarısını da etkileyebilmektedir.

3. Çocukluk döneminde aşırı şekerli gıda tüketimi yetişkinlik döneminde olumsuz etkilere sebep oluyor:

Yapılan araştırma, ergenlik döneminde günlük olarak tüketilen şekerle tatlandırılmış içeceklerin yetişkinlik döneminde öğrenme ve hafıza görevlerini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu. Ayrıca, bu şeker tüketiminin bağırsaktaki mikrobiyomda Parabacteroides bakterisinin artmasına neden olduğu ve bu bakteri seviyesinin yüksekliğinin hafıza ve öğrenme fonksiyonlarını zayıflattığı bulundu.

Yani, erken yaşlarda alınan şeker, bağırsaktaki Parabacteroides bakterilerinin artışına yol açarak hafızayı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, bazen iştahsız veya zayıf çocukların beslenme düzenine dahil edilen şekerli içecekler, zarardan çok fayda getirebilir.