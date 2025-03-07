Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli
Gerçek suç hikâyeleri, akıl almaz olaylar ve unutulmaz trajediler… Belgesel tutkunları için en iyi gerçek suç temalı belgeselleri derledik. İşte mutlaka izlenmesi gereken en çarpıcı belgeseller...
CRIME SCENE: THE VANISHING AT THE CECIL HOTEL (SUÇ MAHALLİ: CECIL OTEL)
Los Angeles’ın en karanlık noktalarından biri olan Cecil Hotel’de genç bir kadının esrarengiz bir şekilde kayboluşunu konu alan belgesel, otelin lanetli geçmişini ve ürkütücü olaylarını da inceliyor.
ABDUCTED IN PLAIN SIGHT
Bir aile dostu tarafından kaçırılan 12 yaşındaki Jan Broberg’in inanılmaz hikâyesini anlatan bu belgesel, manipülasyonun ve tehlikeli saplantıların nasıl korkunç bir suça dönüştüğünü gözler önüne seriyor.
GIRL IN THE PICTURE (FOTOĞRAFTAKİ KIZ)
Sharon Marshall’ın gerçek kimliğini keşfetmeye çalışan bir grup gazetecinin ve araştırmacının karşılaştığı korkunç gerçekler, izleyiciyi derinden sarsıyor. Korku dolu bir kimlik karmaşası ve acı dolu bir geçmişin izleri bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor.
AMANDA KNOX
Amanda Knox’un cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının ardından yaşadığı adalet mücadelesini anlatan belgesel, gerçek bir hukuk savaşını gözler önüne seriyor.
THE BLEEDING EDGE (KORKUNÇ CERRAH: BIÇAK ALTINDA AŞK)
Tıbbi cihaz endüstrisinin karanlık yüzünü ortaya koyan bu belgesel, sağlığımızı tehdit eden teknolojilerin nasıl büyük bir krize yol açtığını ele alıyor.
DON’T FK WITH CATS: HUNTING AN INTERNET KILLER (KEDİLERE BULAŞMAYIN: İNTERNETTE KATIL AVI)
İnternetin karanlık köşelerinde vahşi suçlar işleyen bir katili yakalamaya çalışan sıradan insanların, suç dünyasına nasıl adım attığını gözler önüne seren sürükleyici bir belgesel.
THE HATCHET WIELDING HITCHHIKER (BALTALI OTOSTOPÇU)
Bir anda kahraman ilan edilen bir otostopçunun, kısa süre içinde nasıl bir suç makinesine dönüştüğünü anlatan bu belgesel, şaşırtıcı olay örgüsüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.
THE SINS OF OUR MOTHER (ANNEMİZİN GÜNAHLARI)
Çocuklarını kaybolduktan sonra bile aramayan bir annenin şok edici hikâyesi… Lori Vallow’un tarikat inançları ve karanlık geçmişi, bu belgeselde detaylarıyla inceleniyor.
WILD WILD COUNTRY (VAHŞİ KIRLAR)
Tarihin en sıra dışı tarikatlarından biri olan Rajneesh Hareketi’ni konu alan bu yapım, tarikatın yükselişini ve Amerika’da nasıl büyük bir kriz yarattığını etkileyici bir dille aktarıyor.
I JUST KILLED MY DAD (AZ ÖNCE BABAMI ÖLDÜRDÜM)
Bir genç, babasını öldürdüğünü itiraf eder. Ancak olayın perde arkasında yatan gerçekler, basit bir suç hikâyesinden çok daha fazlasını ortaya koyuyor.
Gerçek olaylara dayanan bu belgeseller, suç, psikoloji ve adalet kavramlarını derinlemesine inceliyor.
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