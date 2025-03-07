Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli

Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli

Gerçek suç hikâyeleri, akıl almaz olaylar ve unutulmaz trajediler… Belgesel tutkunları için en iyi gerçek suç temalı belgeselleri derledik. İşte mutlaka izlenmesi gereken en çarpıcı belgeseller...

Haber Merkezi
07 Mart 2025 Cuma, 18:15
Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli

CRIME SCENE: THE VANISHING AT THE CECIL HOTEL (SUÇ MAHALLİ: CECIL OTEL)

Los Angeles’ın en karanlık noktalarından biri olan Cecil Hotel’de genç bir kadının esrarengiz bir şekilde kayboluşunu konu alan belgesel, otelin lanetli geçmişini ve ürkütücü olaylarını da inceliyor.

Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli

ABDUCTED IN PLAIN SIGHT

Bir aile dostu tarafından kaçırılan 12 yaşındaki Jan Broberg’in inanılmaz hikâyesini anlatan bu belgesel, manipülasyonun ve tehlikeli saplantıların nasıl korkunç bir suça dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli

 GIRL IN THE PICTURE (FOTOĞRAFTAKİ KIZ)

Sharon Marshall’ın gerçek kimliğini keşfetmeye çalışan bir grup gazetecinin ve araştırmacının karşılaştığı korkunç gerçekler, izleyiciyi derinden sarsıyor. Korku dolu bir kimlik karmaşası ve acı dolu bir geçmişin izleri bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor.

Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli

AMANDA KNOX

Amanda Knox’un cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının ardından yaşadığı adalet mücadelesini anlatan belgesel, gerçek bir hukuk savaşını gözler önüne seriyor.

Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli

THE BLEEDING EDGE (KORKUNÇ CERRAH: BIÇAK ALTINDA AŞK)

Tıbbi cihaz endüstrisinin karanlık yüzünü ortaya koyan bu belgesel, sağlığımızı tehdit eden teknolojilerin nasıl büyük bir krize yol açtığını ele alıyor.

Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli

DON’T FK WITH CATS: HUNTING AN INTERNET KILLER (KEDİLERE BULAŞMAYIN: İNTERNETTE KATIL AVI)

İnternetin karanlık köşelerinde vahşi suçlar işleyen bir katili yakalamaya çalışan sıradan insanların, suç dünyasına nasıl adım attığını gözler önüne seren sürükleyici bir belgesel.

Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli

THE HATCHET WIELDING HITCHHIKER (BALTALI OTOSTOPÇU)

Bir anda kahraman ilan edilen bir otostopçunun, kısa süre içinde nasıl bir suç makinesine dönüştüğünü anlatan bu belgesel, şaşırtıcı olay örgüsüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli

THE SINS OF OUR MOTHER (ANNEMİZİN GÜNAHLARI)

Çocuklarını kaybolduktan sonra bile aramayan bir annenin şok edici hikâyesi… Lori Vallow’un tarikat inançları ve karanlık geçmişi, bu belgeselde detaylarıyla inceleniyor.

Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli

WILD WILD COUNTRY (VAHŞİ KIRLAR)

Tarihin en sıra dışı tarikatlarından biri olan Rajneesh Hareketi’ni konu alan bu yapım, tarikatın yükselişini ve Amerika’da nasıl büyük bir kriz yarattığını etkileyici bir dille aktarıyor.

Seri katillerden acımasız cerrahlara... 'Gerçek Suç' sevenler buraya! Netflix'te yer alan en iyi 10 gerçek suç belgeseli

I JUST KILLED MY DAD (AZ ÖNCE BABAMI ÖLDÜRDÜM)

Bir genç, babasını öldürdüğünü itiraf eder. Ancak olayın perde arkasında yatan gerçekler, basit bir suç hikâyesinden çok daha fazlasını ortaya koyuyor.

Gerçek olaylara dayanan bu belgeseller, suç, psikoloji ve adalet kavramlarını derinlemesine inceliyor.

Gerçek Suç belgesi True Crime

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