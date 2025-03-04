Selanik Belgesel Festivali'nde demokrasi ve sanat
27. Selanik Uluslararası Belgesel Festivali 6-16 Mart tarihleri arasında 261 ulusal ve uluslararası belgeseli izleyiciyle buluşturuyor.
Atina ve Selanik’te eş zamanda yapılan basın toplantısına festivalin genel yönetmeni Elise Jalladeau, sanat yönetmeni Orestis Andredakis, program yönetmeni Yorgos Krassakopoulos, Agora film marketinin yönetmeni Angeliki Vergou, Yunan filmlerinin yönetmeni Eleni Androustopoulou katıldılar.
Bu yılki programda demokrasi, özgürlük, hoşgörü temalarını işleyen belgesellere öncelik verdiklerini, sanatın demokrasinin en büyük silahlarından biri olduğunu açıkladılar.
Kentin Olympion, Pavlos Zannas, limandaki Frida Liappa, Tonia Marketaki, John Cassavetes, Stavros Tornes ve ve Makedonikon sinema salonları dışında belgeseller ayrıca çevrimiçi olarak gösterilecek.
About a Hero
AÇILIŞ FİLMİ: ABOUT A HERO
6 Mart’ta Olympion sinema merkezinde düzenlenecek açılış töreninde Piotr Winiewicz’in About a Hero (Danimarka-Almanya-ABD)belgeseli gösterilecek. Alman yönetmen Werner Herzog bilgisayar benden daha iyi film yapamaz dedikten sonra yerel fabrika işçisi Dorem Clerly gizemli bir şekilde ölür.
Herzog Getunkirchenburg’a gidip işçinin ölümünü araştırır, sorgular. Herzog’un soruşturmasını izleyen belgeselin senaryosunu yapay zeka yazdı, kurgusal anlatımda sanatçılar, filozoflar, bilim insanlarıyla yapılan orijinallik, özgünlük, ölümsüzlük ve yapay zeka çağında ruhla ilgili söyleşiler yer alır.
Uluslararası Yarışma Bölümü
ULUSLARARASI YARIŞMA: ALTIN VE GÜMÜŞ İSKENDER ÖDÜLLERİ
Uluslararası Yarışma Bölümü’nde yer alan 10 belgesel Theo Angelopoulos adına verilen Altın İskender (12 bin Euro) ve Gümüş İskender (5 bin Euro) ödülleri için yarışacaklar. Uluslararası jüri Dimitri Athiridis (Fotoğrafçı, belgesel yönetmeni, yapımcı, kurgucu/Yunanistan), Lauren Greenfield (Belgesel yönetmeni /ABD), Signe Byrge Sorensen (Yapımcı/Danimarka) oluşuyor.
Bull’s Heart (Eva Stefani/Yunanistan), Sculpted Souls (Stavros Psikallis/ Yunanistan), The Goals of August (Dimitris Koutsiabasakos/Yunanistan), Child of Dust (Weronika Mliczewska/Polonya), Coexistence, My Ass! (Amber Fares/ ABD-Fransa), Free Leonard Peltier (Jesse Short Bull, David France (ABD),GEN [Gianluca Mataresse (Fransa-İtalya-İsviçre), Kick-off (Roser Corella,Stefano Obino/ Almanya), Supernatural (Ventura Durall/İspanya-Belçika-Fransa), Under the Flags, the Sun (Juanjo Pereira (Paraguay-Arantin-ABD-Fransa-Almanya) bu bölümde yarışacak olan uluslararası belgeseller.
Bu belgeseller sanatın hayatımızdaki yeri, içsel yolculuk, kasabadaki gündelik yaşam, savaş çocukları, Filistin-İsrail savaşı, kızılderili soykırımı, cinsiyet operasyonu, bilim ve büyü, askeri diktatörlük konularını işliyorlar.
Bull’s Heart
Sculpted Souls
The Goals of August
Child of Dust
Coexistence, My Ass!
Free Leonard Peltier
GEN
Kick-off
Supernatural
Under the Flags, the Sun
FESTİVALİN ZENGİN BÖLÜMLERİ
Etkinlik çok sayıda farklı bölümlerden oluşuyor: Uluslararası Yarışma, Newcomers Yarışma Bölümü, Film Forward Yarışma Bölümü, Film Forward yarışma dışı belgeseller, Open Horizons, Next Gen Bölümü, Immersive Bölümü, Yapay Zeka Bölümü, Nicholas Philibert Mercek Altında, Lauren Greenfield Toplu Gösterimi, Geography of the Gaze: Off-Plan Greece (1950-2000) , Top Docs, Özel Gösterimler, Özel Ulusal Gösterimler, Platform, NextGen, Yunan Belgeselleri, Podcast Yarışma Bölümü, Podcast Yarışma Dışı Belgeseller.
Newcomers Yarışma Bölümü
NEWCOMERS YARIŞMA BÖLÜMÜ
Newcomers Yarışma Bölümü’nde yarışacak on belgesel Dimitri Eipides adına verilecek Altın İskender ödülüne (10 bin Euro) ve Gümüş İskender ödülüne (4 bin Euro) aday olacaklar. Jüri Inka Achté (Yönetmen), Tina Mandilara (Gazeteci), Tünde Skovran’dan (Yönetmen) kurulu.
How to Build a Library (Maia Lekow-Christopher King (Kenya-ABD),Lo (Thannasis Vassiliou (Yunanistan-Fransa), My Sunnyside (Matylda Kawka (Polonya-ABD), Pet Farm (Finn Walther- Martin A. Walther (Norveç), Queens of Joy (Olga Gibelinda/ Ukrayna-Fransa-Çekya), Resilience (Tomas Elsik /Çekya), Super Paradise (Steve Krikris /Yunanistan-Almanya), The Secret of Me (Grace Hughes-Hallett/ İngiltere), The Treasure Hunter (Giacomo Gex /İngiltere-Filipinler-Meksika), They Talk About Worship Here (Byron Kritzas/ Yunanistan) adlı belgeseller Yunan askeri cuntası,kitle turizmi, MTV çocukları, sömürgecilik, kimlik, aidiyet, dışlanma, aşağılanma, transbireyler, drag queens, özgürlük, LGBT topluluğu, doğanın gücü,doğayı koruma, kimlik arayışı , hazine avcılığı gibi ilginç konulara odaklanıyorlar.
How to Build a Library
Lo
My Sunnyside
Pet Farm
Queens of Joy
Resilience
Super Paradise
The Secret of Me
The Treasure Hunter
They Talk About Worship Here
Film Forward Yarışma Bölümü
FILM FORWARD YARIŞMA BÖLÜMÜ
On belgeselin yarışacağı bölümde Altın İskender ödülü (6 bin Euro) ile Gümüş İskender ödülü (3 bin Euro) verilecek. Film Forward jürisinde Nada Argyropoulou (Küratör, tarihçi), Grant Keir (Yapımcı), Anne Marie Kürstein (Festival danışmanı) yer alıyor.
Death Plan for a Dog and a Man (Christos Karakepelis /Yunanistan), NovaMax SkyLand (Dionysia Kopana /Yunanistan), The One Who Hopes (Stratis Chatzielenoudas /Yunanistan),Endless Cookie (Seth Scriver-Peter Scriver/ Kanada), Erreplika (Pello Gutierrez/ İspanya), Meanwhile (Catherine Gund /ABD), Museum of the Night (Fermin Eloy Acosta/ Arjantin), Seeds (Britanny Shyne / ABD), Where Do You Call Home ? (Ana Pérez-Quiroga /Portekiz), Zodiac Killer Project (Charlie Shackleton (ABD-İngiltere) bu bölümde gösterilecek belgeseller ,ölüme yolculuk, kentsel ekosistem, yapay zeka-insan ilişkisi, kimlik, ırk, ırkçılık, kişisel hafıza, direniş, Arjantinli sanatçı Leandro Katz, kişisel hafıza, direnişle ilgili.
Death Plan for a Dog and a Man
NovaMax SkyLand
The One Who Hopes
Endless Cookie
Erreplika
Meanwhile
Museum of the Night
Seeds
Where Do You Call Home?
Zodiac Killer Proect
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