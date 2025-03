Selanik Belgesel Festivali'nde demokrasi ve sanat

Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:12

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:59

Atina ve Selanik’te eş zamanda yapılan basın toplantısına festivalin genel yönetmeni Elise Jalladeau, sanat yönetmeni Orestis Andredakis, program yönetmeni Yorgos Krassakopoulos, Agora film marketinin yönetmeni Angeliki Vergou, Yunan filmlerinin yönetmeni Eleni Androustopoulou katıldılar.

Bu yılki programda demokrasi, özgürlük, hoşgörü temalarını işleyen belgesellere öncelik verdiklerini, sanatın demokrasinin en büyük silahlarından biri olduğunu açıkladılar.

Kentin Olympion, Pavlos Zannas, limandaki Frida Liappa, Tonia Marketaki, John Cassavetes, Stavros Tornes ve ve Makedonikon sinema salonları dışında belgeseller ayrıca çevrimiçi olarak gösterilecek.

About a Hero

AÇILIŞ FİLMİ: ABOUT A HERO

6 Mart’ta Olympion sinema merkezinde düzenlenecek açılış töreninde Piotr Winiewicz’in About a Hero (Danimarka-Almanya-ABD)belgeseli gösterilecek. Alman yönetmen Werner Herzog bilgisayar benden daha iyi film yapamaz dedikten sonra yerel fabrika işçisi Dorem Clerly gizemli bir şekilde ölür.

Herzog Getunkirchenburg’a gidip işçinin ölümünü araştırır, sorgular. Herzog’un soruşturmasını izleyen belgeselin senaryosunu yapay zeka yazdı, kurgusal anlatımda sanatçılar, filozoflar, bilim insanlarıyla yapılan orijinallik, özgünlük, ölümsüzlük ve yapay zeka çağında ruhla ilgili söyleşiler yer alır.

Uluslararası Yarışma Bölümü

ULUSLARARASI YARIŞMA: ALTIN VE GÜMÜŞ İSKENDER ÖDÜLLERİ

Uluslararası Yarışma Bölümü’nde yer alan 10 belgesel Theo Angelopoulos adına verilen Altın İskender (12 bin Euro) ve Gümüş İskender (5 bin Euro) ödülleri için yarışacaklar. Uluslararası jüri Dimitri Athiridis (Fotoğrafçı, belgesel yönetmeni, yapımcı, kurgucu/Yunanistan), Lauren Greenfield (Belgesel yönetmeni /ABD), Signe Byrge Sorensen (Yapımcı/Danimarka) oluşuyor.

Bull’s Heart (Eva Stefani/Yunanistan), Sculpted Souls (Stavros Psikallis/ Yunanistan), The Goals of August (Dimitris Koutsiabasakos/Yunanistan), Child of Dust (Weronika Mliczewska/Polonya), Coexistence, My Ass! (Amber Fares/ ABD-Fransa), Free Leonard Peltier (Jesse Short Bull, David France (ABD),GEN [Gianluca Mataresse (Fransa-İtalya-İsviçre), Kick-off (Roser Corella,Stefano Obino/ Almanya), Supernatural (Ventura Durall/İspanya-Belçika-Fransa), Under the Flags, the Sun (Juanjo Pereira (Paraguay-Arantin-ABD-Fransa-Almanya) bu bölümde yarışacak olan uluslararası belgeseller.

Bu belgeseller sanatın hayatımızdaki yeri, içsel yolculuk, kasabadaki gündelik yaşam, savaş çocukları, Filistin-İsrail savaşı, kızılderili soykırımı, cinsiyet operasyonu, bilim ve büyü, askeri diktatörlük konularını işliyorlar.

Bull’s Heart

Sculpted Souls

The Goals of August

Child of Dust

Coexistence, My Ass!

Free Leonard Peltier

GEN

Kick-off

Supernatural

Under the Flags, the Sun

FESTİVALİN ZENGİN BÖLÜMLERİ

Etkinlik çok sayıda farklı bölümlerden oluşuyor: Uluslararası Yarışma, Newcomers Yarışma Bölümü, Film Forward Yarışma Bölümü, Film Forward yarışma dışı belgeseller, Open Horizons, Next Gen Bölümü, Immersive Bölümü, Yapay Zeka Bölümü, Nicholas Philibert Mercek Altında, Lauren Greenfield Toplu Gösterimi, Geography of the Gaze: Off-Plan Greece (1950-2000) , Top Docs, Özel Gösterimler, Özel Ulusal Gösterimler, Platform, NextGen, Yunan Belgeselleri, Podcast Yarışma Bölümü, Podcast Yarışma Dışı Belgeseller.

Newcomers Yarışma Bölümü

NEWCOMERS YARIŞMA BÖLÜMÜ

Newcomers Yarışma Bölümü’nde yarışacak on belgesel Dimitri Eipides adına verilecek Altın İskender ödülüne (10 bin Euro) ve Gümüş İskender ödülüne (4 bin Euro) aday olacaklar. Jüri Inka Achté (Yönetmen), Tina Mandilara (Gazeteci), Tünde Skovran’dan (Yönetmen) kurulu.

How to Build a Library (Maia Lekow-Christopher King (Kenya-ABD),Lo (Thannasis Vassiliou (Yunanistan-Fransa), My Sunnyside (Matylda Kawka (Polonya-ABD), Pet Farm (Finn Walther- Martin A. Walther (Norveç), Queens of Joy (Olga Gibelinda/ Ukrayna-Fransa-Çekya), Resilience (Tomas Elsik /Çekya), Super Paradise (Steve Krikris /Yunanistan-Almanya), The Secret of Me (Grace Hughes-Hallett/ İngiltere), The Treasure Hunter (Giacomo Gex /İngiltere-Filipinler-Meksika), They Talk About Worship Here (Byron Kritzas/ Yunanistan) adlı belgeseller Yunan askeri cuntası,kitle turizmi, MTV çocukları, sömürgecilik, kimlik, aidiyet, dışlanma, aşağılanma, transbireyler, drag queens, özgürlük, LGBT topluluğu, doğanın gücü,doğayı koruma, kimlik arayışı , hazine avcılığı gibi ilginç konulara odaklanıyorlar.

How to Build a Library

Lo

My Sunnyside

Pet Farm

Queens of Joy

Resilience

Super Paradise

The Secret of Me

The Treasure Hunter

They Talk About Worship Here

Film Forward Yarışma Bölümü

FILM FORWARD YARIŞMA BÖLÜMÜ

On belgeselin yarışacağı bölümde Altın İskender ödülü (6 bin Euro) ile Gümüş İskender ödülü (3 bin Euro) verilecek. Film Forward jürisinde Nada Argyropoulou (Küratör, tarihçi), Grant Keir (Yapımcı), Anne Marie Kürstein (Festival danışmanı) yer alıyor.

Death Plan for a Dog and a Man (Christos Karakepelis /Yunanistan), NovaMax SkyLand (Dionysia Kopana /Yunanistan), The One Who Hopes (Stratis Chatzielenoudas /Yunanistan),Endless Cookie (Seth Scriver-Peter Scriver/ Kanada), Erreplika (Pello Gutierrez/ İspanya), Meanwhile (Catherine Gund /ABD), Museum of the Night (Fermin Eloy Acosta/ Arjantin), Seeds (Britanny Shyne / ABD), Where Do You Call Home ? (Ana Pérez-Quiroga /Portekiz), Zodiac Killer Project (Charlie Shackleton (ABD-İngiltere) bu bölümde gösterilecek belgeseller ,ölüme yolculuk, kentsel ekosistem, yapay zeka-insan ilişkisi, kimlik, ırk, ırkçılık, kişisel hafıza, direniş, Arjantinli sanatçı Leandro Katz, kişisel hafıza, direnişle ilgili.

Death Plan for a Dog and a Man

NovaMax SkyLand

The One Who Hopes

Endless Cookie

Erreplika

Meanwhile

Museum of the Night

Seeds

Where Do You Call Home?

Zodiac Killer Proect