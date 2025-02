Selanik Belgesel'in ustaları: Philibert ve Greenfield

Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:03

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:09

27. Selanik Uluslararası Film Festivali (6-16 Mart) bu yıl iki ünlü belgeselcinin filmlerini gösteriyor: insan ruhunun derinliklerine inmeyi başaran Fransız belgesel film yönetmeni Nicolas Philibert ile yeni zenginlerin yozlaşmış dünyalarını eleştiren Amerikalı yönetmen, fotoğrafçı Lauren Greenfield.

Nicolas Philibert

Lauren Greenfield

PHILIBERT’E ALTIN İSKENDER ONUR ÖDÜLÜ

Altın Ayı, César ve Avrupa Film Akademisi ödüllerini alan Nicolas Philibert’e festival Altın İskender Onur ödülü’nü verecek, festivalin konuğu olacak yönetmen ayrıca Ustalık Sınıfı’na katılıp izleyicilerden gelecek soruları da yanıtlayacak. Belgesellerinde güncel sosyal konulara, bağlılık, saygı, duyarlılık temalarına odaklanan “Beni asıl büyüleyen öngörülemeyen, tahmin edilemeyen şeylerin kırılgan doğasıdır, kesinliğin konforu ilgimi hiç çekmez. İlginç olan bilinmeyen, görünmeyen taraftır’ diyen Philibert çağımızın en önemli belgeselcileri arasında yer alıyor.

On the Adamant

Yönetmenin 4 belgeseli etkinliğin programında: At Averroès and Rosa Parks (2024),The Typewriter and Other Headhaches (2024), On the Adamant (2023), Each and Every Moment (2018). On the Adamant adlı belgeselinde Philibert fiziksel yetersizlik, savunmasızlık, acı ve hastalıklarla mücadele eden yüzlerce kadın erkek öğrencilerin eğitim programını aktarıyor. 2023 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülü’nü kazanan filmde Paris’in merkezinde, Seine nehri kıyısında bulunan Averroès ve Rosa Park hastanelerindeki mikrokozmosu yönetmen şefkatli, aydınlatıcı bakışıyla inceliyor.

At Averroès and Rosa Parks

The Typewriter and Other Headaches

At Averroès and Rosa Parks ve The Typewriter and Other Headhaces’te yönetmen Adamant’ta aktardığı konunun derinliklerine inerek araştırmasını genişletiyor. Paris’teki iki psikiyatri hastanesinde tedavi gören hastalarla onlarla ilgilenen hemşire, hastabakıcıların söyleşilerini kayıt ediyor. Hastalar ve bakıcıların söyleşilerini kaydeden Philibert’e hastalar sağlık sisteminde terkedilen, açığa alınan psikolojik sorunlu hastalar topluma yeniden nasıl kazandırılır sorusunu soruyorlar.

Gönüllü kişilerden oluşan bir grup psikolojik sıkıntılar yaşayan hastaların evlerine gidip onlara ait daktilo, ses sistemi, baskı makinesi gibi aletlerin bakımını, tamirini yapıyor. Hastaların öykülerini, gereksinimlerini saygıyla, sabırla, dikkatle dinleyen gönüllüler ile hastalar arasındaki ilişkiyi Philibert duyarlı anlatımıyla kayıt ediyor.

Each and every moment

Fiziksel yetersizlikle, acıyla, hastalıklarla mücadele eden yüzlerce kadın erkek hastanın gündelik eğitim programlarını Nicolas Philibert’in özgün, duyalı bakışıyla izliyoruz. Okumalar ve pratik çalışmalardan oluşan bu programda psikolojik sorunlu hastaların yüzleştiği karmaşık teknik sorunlar hümanist yaklaşım ve empatiyle çözülüyor.

AŞIRI LÜKSÜ VE VARSILLIĞI KAYDETMEK

Yönetmen ve fotoğrafçı Lauren Greenfield zengin tabakanın aşırı tüketim alışkanlıklarının toksik yönünü eleştiriyor, geçici zevkler uğruna yeni zenginlerin çöküşünü, yozlaşmasını gözler önüne seriyor. Etkinliğin Uluslarası Yarışma Bölümü’nde jüri üyeliği de yapacak olan Greenfield’in Social Studies (2024), The Kingmaker (2019), Generation Wealth (2018),The Queen of Versailles (2012), Thin (2006), Magic City (2015) , Best Night Ever (2012), Beauty CULTure (2011), Fashion Show (2010), Kids +Money (2008) filmleri programda yer alıyor.

Social Studies

Social Studies’de Amerikan Rüyası’nın çarpık portresini, aşırı tüketimin toksik yüzünü, yeni zengin sınıfın yozlaşmasını anlatan Greenfield, otuz yılı aşkındır, Brett Easton Ellis’in Less than Zero kitabını okuduğundan beri zenginerkini sorguluyor. Güzellik avı ve güzellik tacirliği yapan, paraya ve aşırı tüketime bağımlılık, ünlenmek, güç fotoğrafçının eleştirdiği ana temalar.

The Kingmaker

The Kingmaker’da Greenfield kamerasını Imelda Marcos’a çevrirerek Filipinler devlet başkanını karısının gündelik yaşamını aktarıyor. Filipinler’de iktidarı yeniden ele geçiren Marcos ailesinin toplumun, halkın üstünde bıraktığı üzücü mirası inceliyor. Güdümlü, hileli seçim sonucunda Imelda Marcos’un geri dönüşü tıpkı karanlık bir peri masalı gibi.

Generation Wealth

Generition Wealth’de ünlü belgeselci materyalist ve kusursuz imaja bağımlı toplumun sahte, yapay Amerikan Rüyası peşine takılmasını, vahşi kapitalizmi, narsizmi ve açgözlülüğü eleştiriyor.

The Queen of Versailles

The Queen of Versailles’da eski güzellik kraliçesi Jackie, milyarder kocası David Siegel, sekiz çocuğuyla tanışıyoruz. Los Angeles’ta düşünü kurdukları Versailles Sarayı’nı ekonomik krizden önce inşa eden çiftin arkadaşları, dadıları, hizmetçileriyle kurduğu ilişkiler Amerikan Rüyası’nın çöküşünü kanıtlar nitelikte.

Thin

Thin’de dört kadın anoreksiya ve blumia ile mücadele ediyor. Belgesel süresince tedavi sürecini, rehabilitasyon kültürünü, bağımlılık döngüsünü, gündelik yaşamlarındaki benzersiz ilişkileri, kurallara tanık oluyoruz.

Magic City

Atlanta’nın en ikonik striptiz kulübü Magic City’de herkesin düşü gerçeğe dönüşür. Kadın ve erkek dansçılar burada ün ve para ararlar.

Best Night Ever

Lauren Greenfield Best Night Ever için The Queen of Versailles’ı çektiği Los Angeles’a geri döner. Marquee gece kulübü ABD’nin en çok hasılat ve iş yapan mekanıdır. Burada dünyanın en ünlü discokeylerinin elektronik müziğiyle, gülümseyen kızlar ve içkiyle çevrili müşteriler bir gecede astronomik düzeyde para harcarlar.

Beauty CULTure

Beauty CULTure’da Greenfield güzellik nasıl tanımlanır ve çağdaş toplumdaki yeri nedir sorularını sorar. Moda dünyasının seçkin sınıfı ile yapılan söyleşilerle dolu belgesel güzellik yarışmalarında medyanın rolünü, kadınlar üzerindeki genel etkisini, makyaj kavramını tartışıyor.

Fashion Show

Fashion Show, parlak Haute Couture (özel sipariş) dünyasının arka yüzünü, mankenleri ve kedi yürüyüşlerini anlatıyor, Paris, Milano, New York defilelerinden görüntüler, fotoğraflar,kesitler sunuyor.

Kids +Money

Kids + Money’de Los Angeles’ın aşırı tüketime bağımlı ergenlerini örnek alan Greenfield Melekler Şehri’ndeki farklı sosyal sınıflardan gelen bu gençlerin bilinç altında saklı gerginliklerini, vahşi eşitsizlikleri, gösteriş yapmalarını, böbürlenmelerini, , parayla olan ilişkilerini, nasıl para kazandıklarını, nasıl harcadıklarını, meteliksiz nasıl bir yaşam sürdüklerini aktarıyor.