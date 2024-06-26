Sıcaklar yüzünden uykunuzdan olmayın! Uzmanlardan rahat uyku için 6 ipucu

Yatak Odanızı Serin Tutun

Uzmanlar, serin bir yatak odasında uyumanın daha derin ve sağlıklı bir uyku sağladığını belirtiyor. Oda sıcaklığını düşürmek için vantilatör, soğutucu ve klima kullanabilirsiniz. Pensilvanya Üniversitesi'nden Philip Gehrman, serin bir ortamın uyku kalitesini artırdığını vurguluyor.