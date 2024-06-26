Sıcaklar yüzünden uykunuzdan olmayın! Uzmanlardan rahat uyku için 6 ipucu

Yaz aylarında sıcak hava uyku kalitesini düşürebilir. İyi bir uyku için serin bir oda, hava akışı ve hafif nevresimler önemlidir. Uzmanların önerileriyle sıcak yaz gecelerinde rahat bir uyku çekebilirsiniz.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2024 Çarşamba, 16:31
Sıcaklar yüzünden uykunuzdan olmayın! Uzmanlardan rahat uyku için 6 ipucu

Yatak Odanızı Serin Tutun

Uzmanlar, serin bir yatak odasında uyumanın daha derin ve sağlıklı bir uyku sağladığını belirtiyor. Oda sıcaklığını düşürmek için vantilatör, soğutucu ve klima kullanabilirsiniz. Pensilvanya Üniversitesi'nden Philip Gehrman, serin bir ortamın uyku kalitesini artırdığını vurguluyor.

Sıcaklar yüzünden uykunuzdan olmayın! Uzmanlardan rahat uyku için 6 ipucu

Hava Akışına Özen Gösterin

Northwestern Üniversitesi'nden Justin Fiala, odalardaki hava akışının uyku kalitesinde önemli bir rol oynadığını söylüyor. Hava akışını sağlamak için pencereleri açık tutabilir veya vantilatör kullanabilirsiniz.

Sıcaklar yüzünden uykunuzdan olmayın! Uzmanlardan rahat uyku için 6 ipucu

Düzenli Su İçin

Yaz aylarında terleme ile kaybedilen sıvıyı telafi etmek için düzenli aralıklarla su içmek önemlidir. Justin Fiala, başucunuzda bir şişe su bulundurmanın iyi bir fikir olduğunu belirtiyor.

Sıcaklar yüzünden uykunuzdan olmayın! Uzmanlardan rahat uyku için 6 ipucu

Hafif Nevresimler Kullanın

Uzmanlar, hafif ve ince malzemelerden üretilen çarşaflar ve yazlık yorganların vücut ısısını düzenlemede etkili olduğunu söylüyor. Bu tür nevresimler, sıcak yaz gecelerinde daha rahat uyumanıza yardımcı olabilir.

Sıcaklar yüzünden uykunuzdan olmayın! Uzmanlardan rahat uyku için 6 ipucu

Yatmadan Önce Soğuk Duş Almayın

Soğuk duş almak vücut ısısını düşürebilir ancak uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Fiala, soğuk suyun vücutta şok etkisi yaratabileceğini ve derin uykuya dalmayı zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Sıcaklar yüzünden uykunuzdan olmayın! Uzmanlardan rahat uyku için 6 ipucu

Fazla Işığı Engelleyin

Yatak odasına fazla ışık girmesini engellemek, odanın ısınmasını ve uyku düzeninizin bozulmasını önleyebilir. Karartma perdeleri kullanarak bu durumu kontrol altına alabilirsiniz.

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