Soğuk havalarda güvende kalın: Karlı havalarda alabileceğiniz 5 önlem

Kış aylarında etkisini artıran kar yağışı, hem günlük yaşamı hem de ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Buzlanma, düşük görüş mesafesi ve aşırı soğuk gibi faktörler, dikkat edilmezse çeşitli riskler doğurabilir. Ancak doğru önlemler alarak karlı havalarda güvenliğinizi sağlayabilir, kazaların ve sağlık sorunlarının önüne geçebilirsiniz. İşte, karlı havalarda alınması gereken en önemli önlemler…