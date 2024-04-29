Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçı kim oldu?
Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçılar her ay güncelleniyor. Dünya üzerinde en çok dinleyiciye sahip isimler galerimizde.
10. Kanye West
Aylık dinleyici: 73 milyon 90 bin 310
9. Justin Bieber
Aylık dinleyici: 75 milyon 665 bin 672
8. Beyonce
Aylık dinleyici: 76 milyon 171 bin 918
7. Dua Lipa
Aylık dinleyici: 76 milyon 472 bin 670
6. Drake
Aylık dinleyici: 80 milyon 863 bin 64
5. Post Malone
Aylık dinleyici: 83 milyon 53 bin 527
4. Rihanna
Aylık dinleyici: 84 milyon 704 bin 892
3. Ariana Grande
Aylık dinleyici: 88 milyon 709 bin 243
2. Taylor Swift
Aylık dinleyici: 109 milyon 350 bin 202
1. The Weeknd
Aylık dinleyici: 112 milyon 153 bin 538
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