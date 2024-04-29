Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçı kim oldu?

Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçılar her ay güncelleniyor. Dünya üzerinde en çok dinleyiciye sahip isimler galerimizde.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2024 Pazartesi, 11:27
Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçı kim oldu?

10. Kanye West

Aylık dinleyici: 73 milyon 90 bin 310

Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçı kim oldu?

9. Justin Bieber

Aylık dinleyici: 75 milyon 665 bin 672

Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçı kim oldu?

8. Beyonce

Aylık dinleyici: 76 milyon 171 bin 918

Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçı kim oldu?

7. Dua Lipa

Aylık dinleyici: 76 milyon 472 bin 670

Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçı kim oldu?

6. Drake

Aylık dinleyici: 80 milyon 863 bin 64

Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçı kim oldu?

5. Post Malone

Aylık dinleyici: 83 milyon 53 bin 527

Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçı kim oldu?

4. Rihanna

Aylık dinleyici: 84 milyon 704 bin 892

Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçı kim oldu?

3. Ariana Grande

Aylık dinleyici: 88 milyon 709 bin 243

Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçı kim oldu?

2. Taylor Swift

Aylık dinleyici: 109 milyon 350 bin 202

Spotify'da en çok aylık dinleyiciye sahip sanatçı kim oldu?

1. The Weeknd

Aylık dinleyici: 112 milyon 153 bin 538

Beyonce Kanye West Rihanna Taylor Swift

En Çok Okunan Haberler