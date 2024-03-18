Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı oldu: Zeynep Bastık dünya listelerinde

Zeynep Bastık'ın Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı 'Lan', dünyaca ünlü şarkıcıların şarkılarının listelendiği Spotify Global 50'ye giren ilk Türkçe şarkı oldu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:56
Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı oldu: Zeynep Bastık dünya listelerinde
Abone Ol google-news

Zeynep Bastık'ın Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı 'Lan', 8 Mart 2024'te müzikseverlerle buluşmuştu. Şarkı, kısa sürede Spotify, YouTube ve Apple Music listelerinde zirveyi görmüş, milyonlarca kez dinlenmişti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Şarkı; dünyada en çok dinlenen şarkılarının listelendiği Spotify Global Top 50 listesine giren ilk Türkçe şarkı oldu.

The Weekend, Maluma gibi dünyaca ünlü şarkıcıların hemen arkasında yer alan Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı 'Lan', an itibarıyla dünyanın en çok dinlenen 45'inci şarkısı.

'Lan', aynı zamanda Spotify'da günlük 2.5 milyon kez dinlenmeye ulaşan ilk Türkçe şarkı, Spotify'da ilk kez bir kadın şarkıcı, Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcısı oldu.

'Lan', YouTube'da ise 10 günde 9.933.51 kez dinlendi.

Daha önce Global listeye giren Türkçe şarkılar en fazla 65'inci sıraya kadar yükselmişti.

Uzi'nin 'Arasan da' isimli parçası 65. sırada Sefo'nun 'Bilmem mi' isimli parçası ise 75. sırada yer almıştı.


Zeynep Bastık' haberleri Mabel Matiz haberleri Spotify Global Top 50 haberleri

İlgili Haberler

Zeynep Bastık açtı ağzını yumdu gözünü

Zeynep Bastık açtı ağzını yumdu gözünü
Tolga Akış ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile boşanma nedenlerini açıkladı

Tolga Akış ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile boşanma nedenlerini açıkladı
Zeynep Bastık Selin Ciğerci'ye yapılan protestoya tepki gösterdi: 'Hiç mi değişmeyeceğiz?'

Zeynep Bastık Selin Ciğerci'ye yapılan protestoya tepki gösterdi: 'Hiç mi değişmeyeceğiz?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bafra Ovası'nda hasat edildi: 12 ay kullanılıyor, durdukça lezzetleniyor! Kilosu 10 lira...

Bafra Ovası'nda hasat edildi: 12 ay kullanılıyor, durdukça lezzetleniyor! Kilosu 10 lira...
Hande Yener’in annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti

Hande Yener’in annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti
Armağan Çağlayan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı: 'Sessiz ve derinden!'

Armağan Çağlayan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı: 'Sessiz ve derinden!'
Meteoroloji’den 10 il için sarı kod uyarısı: 18 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 10 il için sarı kod uyarısı: 18 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı: Trabzonspor maçında 5 eksik!

Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı: Trabzonspor maçında 5 eksik!
7 aylık evli Gülhan’ı eski erkek arkadaşı öldürdü

7 aylık evli Gülhan’ı eski erkek arkadaşı öldürdü
Fenerbahçeli futbolculara saldırı dünya basınında: 'Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay'

Fenerbahçeli futbolculara saldırı dünya basınında: 'Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay'
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Eskişehir’de ziyaretçileriyle buluştu

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Eskişehir’de ziyaretçileriyle buluştu