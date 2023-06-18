Squid Game'in yeni sezon oyuncuları belli oldu

Netflix, dün akşam canlı olarak yayınlanan "TUDUM: Hayranlara Özel Küresel Bir Şölen"de dizi, film ve oyunlarından özel fragmanlar, klipler ve duyuruları ilk kez paylaştı.

Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan Squid Game'in başrollerdeki Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo'ya yeni oyuncular eşlik edecek.

İşte o isimler...