Squid Game'in yeni sezon oyuncuları belli oldu

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2023 Pazar, 14:08
<p>Popüler dizi ve film platformu Netflix'in sevilen dizisi 'Squid Game'in yeni sezon oyuncu kadrosu belli oldu. Platformun düzenlediği 'TUDUM: Hayranlara Özel Küresel Bir Şölen' etkinliğinde dizide yer alacak oyuncu kadrosu duyuruldu.</p> <p>Para sıkıntısı çeken yüzlerce insanın, ölümcül çocuk oyunlarından oluşan büyük ödüllü bir yarışmada yer almasını konu alan Squid Game dizisinin yeni sezonunda yer alacak oyuncu kadrosu belli oldu.</p>

Popüler dizi ve film platformu Netflix'in sevilen dizisi 'Squid Game'in yeni sezon oyuncu kadrosu belli oldu. Platformun düzenlediği 'TUDUM: Hayranlara Özel Küresel Bir Şölen' etkinliğinde dizide yer alacak oyuncu kadrosu duyuruldu.

Para sıkıntısı çeken yüzlerce insanın, ölümcül çocuk oyunlarından oluşan büyük ödüllü bir yarışmada yer almasını konu alan Squid Game dizisinin yeni sezonunda yer alacak oyuncu kadrosu belli oldu.

<p>Netflix, dün akşam canlı olarak yayınlanan "TUDUM: Hayranlara Özel Küresel Bir Şölen"de dizi, film ve oyunlarından özel fragmanlar, klipler ve duyuruları ilk kez paylaştı. </p> <p>Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan Squid Game'in başrollerdeki <strong>Lee Jung-jae</strong>,<strong> Lee Byung-hun</strong>, <strong>Wi Ha-jun</strong> ve <strong>Gong Yoo</strong>'ya yeni oyuncular eşlik edecek. </p> <p><strong>İşte o isimler...</strong></p>

Netflix, dün akşam canlı olarak yayınlanan "TUDUM: Hayranlara Özel Küresel Bir Şölen"de dizi, film ve oyunlarından özel fragmanlar, klipler ve duyuruları ilk kez paylaştı. 

Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan Squid Game'in başrollerdeki Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo'ya yeni oyuncular eşlik edecek. 

İşte o isimler...

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Squid Game Netflix

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