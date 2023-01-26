Squid Game gerçek oldu: 'Savaş alanı gibiydi'

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 12:26

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 12:26

Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game, İngiltere'de gizlice çekimlerine başladı.

Londra'da bir otelde konaklayan 456 kişi, 3.7 milyon sterlinlik büyük ödüle ulaşmak için yarışmaya katıldı.

Yüzlerce insan, 'Kırmızı Işık, Yeşil Işık' oyununu kazanmak için eksi 3 derece sıcaklıkta saatler geçirdi, hareketsizce bekledi.

Bir yarışmacının sedye ile oyun alanından çıkarılmasının ardından yarışmacılar, "donma tehlikesi" geçirdiklerini ve ortamın "savaş alanı" gibi olduğunu söyledi.

The Sun gazetesinin haberine göre yarışmacılar, "Ortam savaş alanı gibiydi. İnsanlar gözyaşları içinde ayrıldı" dedi. Soğuktan hipotermi geçiren oyuncular olduğu belirtilirken, "Birinin 'doktor' diye bağırdığını duyabiliyordunuz ve ekip koşarak ilerliyordu. Çekimler arasında 30 dakika orada durduk. Bazıları sonunda sürünüyordu. En az biri sedyeyle taşındı. Milyoner olacaklarını düşünerek gelen ama gözyaşları içinde ayrılan insanlar vardı" ifadelerini kullandı.

ABD ve Avustralya gibi uzak ülkelerden uçakla gelenlerin olduğu oyun için, yarışmacılar, "İnsanlar sağlık görevlileri tarafından dışarı çıkarılıyordu ama biz hiçbir şey söyleyemiyorduk. Konuşursanız atılırsınız dediler" itirafında bulundu.