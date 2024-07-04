Tarihin en vahşi köpek balığı saldırısında 150 kişi öldü
ABD Donanması’na ait USS Indianapolis adlı gemi, Temmuz 1945'te büyük bir felaketle karşılaştı. Bu olay kayıtlara, 'tarihte yaşanmış en vahşi köpekbalığı saldırısı' olarak geçti.
Köpek balığı saldırıları genellikle kabusların ve gişe rekorları kıran filmlerin konusudur, ancak gerçekte çok nadir görülürler. Dünya genelinde insanlara yönelik sebepsiz köpek balığı saldırılarının ortalama sayısı yılda yaklaşık 70 civarındadır.
Her yıl silahlı çatışmalarda ölen yüzbinlerce insan düşünüldüğünde bu oldukça küçük bir rakam.
Bununla birlikte, köpek balıklarının kanlı ve şiddetli pusularla insanları avladığı kötü örnekler hala akıllarda. Aralarında en ölümcül olanı ise İkinci Dünya Savaşı sonlarında kayıtlara geçti...
USS INDIANAPOLIS, TEMMUZ 1945
USS Indianapolis adlı Amerikan savaş gemisi, Temmuz 1945'te atom bombası yapımında kullanılacak parçaları götürdüğü Pasifik okyanusundaki Tinian Adası’ndan Filipinler'e doğru yola çıkmıştı.
Gemi, 30 Temmuz'da gece yarısından kısa bir süre sonra bir Japon denizaltısı tarafından torpillendi ve 12 dakika içinde battı.
Live Science'ın haberine göre, gemideki 1195 kişiden yaklaşık 300'ü gemiyle birlikte battı ve yaklaşık 900'ü de açık okyanusta akıntıya kapıldı.
Bu kişilerin birçoğu daha sonra maruz kaldıkları dehidrasyon ve tuzlu su zehirlenmesinden öldü.
BEKLENMEDİK TOPLU SALDIRI
Daha trajik olanı, 150 kadar denizci köpek balıkları tarafından parçalanmıştı. Batan gemiden kurtulan Onbaşı Edgar Harrell, 2014 yılında Indianapolis Star'a demecinde, olayı şu sözlerle anlattı:
"O sabah etrafta köpek balıkları vardı. İnsanlar ayrıldıkça hedef haline geliyorlardı. Kan donduran çığlıkları duyuluyordu. Onlardan geriye yalnızca su yüzüne çıkan can yelekleri kaldı..."
Bu dokunaklı hikaye, trajediden yaklaşık 70 yıl sonra, 2016 yılında, ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünü oynadığı 'USS Indianapolis: Cesur Adamlar' adlı Hollywood filmi ile ölümsüzleşti.
KAN DONDURAN AYRINTI!
Köpek balığı saldırısının ardından hayatta kalan çok sayıda kişinin ifadeleri, birçok kurbanın, su yüzeyine yakın bir yerde saldırıya uğradığını gösteriyordu. Bu durum uzmanların, yüzeyde yaşayan bir tür oldukları için, saldırıların arkasında 'ak yüzgeçli köpek balıkları'nın olduğu sonucuna varmalarına yol açtı.
HAYATTA KALANLARA NE OLDU?
Indianapolis'ten kurtulanlar dört gün boyunca gruplar halinde yüzerek hayatta kalmaya çalıştı. Ancak kavurucu sıcak nedeniyle pek çok kişi, susuzluğa dayanamayıp deniz suyu içmek zorunda kaldığı için öldü.
Bu arada ABD Donanması, gemilerinden birinin batırıldığı haberini almış olsa da bu mesajın sahte ve tuzak amaçlı olduğunu düşündüğü için yardım göndermedi. Neyse ki bir donanma uçağı, tepelerinde uçarken batık gemi Indianapolis'ten kurtulanları fark etti.
Sonunda bir deniz uçağı hayatta kalanları sudan kurtardı. Geminin 1195 kişilik mürettebatından sadece 316 kişi hayatta kalmıştı...
"BALIK SÜRÜSÜNE SALDIRIR GİBİ SALDIRDILAR..."
Güney Afrika Köpek Balığı Araştırma Birimi'nde araştırma direktörü ve deniz biyoloğu Nico Booyens, Live Science'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Köpek balıklarında görülen, beslenme çılgınlığı olarak adlandırılan ve gözlerini kan bürüyerek yemek aradıkları bu dönemler, büyük bir balık sürüsünün küçük bir alanda sıkışıp kalması gibi ani bir yiyecek bolluğu olduğunda ortaya çıkar. Kan kokusu veya çırpınma hareketleri, kendini kaybetmiş köpek balıklarının yiyecek için rekabet etmesine de neden olabilir...”
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Olcay Kılavuz'un evinde yakaladık'
- Torbacılar ve tetikçiler ittifakı kaybedecek!
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- Yavuzyılmaz, Murat Kurum'u çağırdı; vekiller ayaklandı
- Rakam oyunu aç bırakacak
- En düşük emekli maaşına zam olacak mı?
- 'Nasıl yarattıysanız öyle çözmek zorundasınız'
- Bir sigara grubuna dev zam!
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!