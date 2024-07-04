Tarihin en vahşi köpek balığı saldırısında 150 kişi öldü

"Köpek balıklarında görülen, beslenme çılgınlığı olarak adlandırılan ve gözlerini kan bürüyerek yemek aradıkları bu dönemler, büyük bir balık sürüsünün küçük bir alanda sıkışıp kalması gibi ani bir yiyecek bolluğu olduğunda ortaya çıkar. Kan kokusu veya çırpınma hareketleri, kendini kaybetmiş köpek balıklarının yiyecek için rekabet etmesine de neden olabilir...”