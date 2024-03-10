Tarihte hak ettiği değeri alamayan kadınlar! Başarıları tarih sahnesine sığmadı...

DÜNYAYI GEZEN GAZETECİ NELLİE BLY

Asıl adı Elizabeth Cochran Seaman olan Nellie Bly, 1864 yılında Pensilvanya'da doğup büyüdü. Kendisi, hastalara kötü muamele yapıldığı yönündeki suçlamalar nedeniyle Blackwell Adası'ndaki Kadın Akıl Hastanesi'ni araştırmakla görevlendirilen 1890'lı bir gazeteciydi. Oraya deli taklidi yaparak ve kendini akıl hastanesine göndererek girdi ve sonunda serbest bırakıldığında, New York World'de akıl hastanesindeki hastalara yapılan korkunç muameleyi açığa çıkaran Bir Tımarhanede On Gün adlı bir ifşa yayınladı. Bu, araştırmacı gazetecilikte bir devrim olarak kabul edildi.

Ayrıca 80 Günde Devri Alem'i okudu , daha iyisini yapabileceğine karar verdi ve 72 günde dünyayı dolaştı. Aynı zamanda bir mucitti ve kadın hakları hareketini haber yapan ilk gazetecilerden biriydi.