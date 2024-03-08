8 Mart'ta kadınlar sokaklara çıktı: "Zübüklere karşı dişini sıkma yumruğunu sık"

Yayınlanma: 08.03.2024 - 23:32

Güncelleme: 08.03.2024 - 23:37

Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye’nin Ankara, İzmir ve Eskişehir’de sokaklara çıktı.

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla Kolej Meydanı’nda toplanan kadınlar ve LGBTİ+lar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" yazılı pankartla birlikte alkışlar, sloganlar ve coşkuyla Sakarya Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş sırasında kadınlar, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” sloganları attı.

ANKARA: “ZÜBÜKLERE KARŞI DİŞİNİ SIKMA YUMRUĞUNU SIK”

Yine Sakarya Caddesi’nde toplanan kadınların, “Patronlara, tarikatlara, zübüklere karşı dişini sıkma yumruğunu sık” yazılı pankart taşımaları dikkat çekti. Kadınlar, “Kadınlara eşitlik sosyalizmde” sloganları attı.

Sakarya Meydan’ında Ankara Kadın Platformu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"AKP-MHP ittifakı kadın düşmanı politikalarla en temel haklarımıza saldırmaya devam ediyor. İstanbul Sözleşmesinden imza çekilmesinden sonra şimdi de Medeni Kanunu erkekler lehine değiştirecek düzenlemeye hazırlık yapılıyor.

İstanbul Sözleşmesi için kazanılmış haklarımız ve hayatlarımız için 8 Mart'ta bir araya geliyoruz. Yoksulluğun giderek derinleştiği, kadınların güvencesiz, esnek ve ucuz işlere mahkum edildiği bu dönemde emeğimizin sömürüsüne karşı sesimizi yükseltiyoruz. Özak'tan Agrobay'a Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar eşit işe eşit ücret ve sendikal hakları için mücadele ediyor. Bizler de dayanışmamız ile bu mücadeleyi büyütüyoruz.”

İZMİR: “FETVALARINIZ, ŞİDDETİNİZ, BASKINIZ BİZE SÖKMEDİ”

İzmir'de bir araya gelen kadınlar, eşitlik ve özgürlük taleplerini haykırdı. İzmir Kadın Platformu’nun çağrısıyla Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, "Eşit, özgür bir yaşamı birlikte kazanacağız" yazılı pankart ile ÖSYM binası önüne yürüdü.

Kadınlar ayrıca İzmir’de Feminist Gece Yürüyüşü için Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde toplanıldı. Buradan yürüyüşe başlayan kadınlar, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde açıklama yaptı.

İzmir’de yapılan açıklama kısaca şöyle:

"Yoksulluk, şiddet, sömürü ve savaşın kadınlar üzerinde yarattığı yıkıma karşı, yaşam hakkımızı savunmak için buradayız. Dünyanın dört bir yanında kazanılmış haklarını gasp etmeye çalışan iktidarlara karşı eşit, özgür bir yaşamı kazanmak için sokakları, meydanları dolduran tüm kadınlarla birlikte eşitlik ve özgürlük için buradayız. Fetvalarınız, şiddetiniz, baskınız bize sökmedi, sökmeyecek."

ESKİŞEHİR: “HAYIR DİYORUZ”

Eskişehir’de ESPARK AVM Bağlar Kapısı’ndan başlayan yürüyüş, Adalar Porsuk Mevkii’ne kadar devam etti. Ellerindeki dövizlerle yürüyen kadınlar sık sık, “Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin jop inadına isyan”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Sözleşmeyi değil cinayetti engelle” sloganlarını attı.

Eskişehir’de yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Medeni haklara yöneltilen gerici saldırılara, çocukların, gençlerin tarikat karanlığına mahkûm edilmesine, diyanetiyle, tarikatıyla, medya organları ile kadınlara kölece bir yaşamı telkin edenlere, kadınların hayatlarını ve haklarını kazanma mücadelesinin karşısına yasaklarla dikilenlere, LGBTİ+’ları hedef haline getirip ötekileştirilenlere, nefret politikalarını sistematikleştirenlere ‘hayır’ diyoruz.”