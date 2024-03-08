Kadınlar, Taksim'de Feminsit Gece Yürüyüşü'ne başladı

Yayınlanma: 08.03.2024 - 19:58

Güncelleme: 08.03.2024 - 20:34

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul’da 22. Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'e çağrı yapıldı.

Çağrının ardından İstanbul Valiliği, 8 Mart nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi. Metro İstanbul, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Metrolar kapatılırken polisler ise caddelere barikatlar kurarak Taksim meydanını ve meydana çıkan sokakları kapattı.

Kadınlar, metroların kapatılmasına karşın Taksim Sıraselviler’de toplandı. Burada toplanan kadınlar, "Her yer Taksim her yer direniş", "Kadın yaşam özgürlük" ve "Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz" sloganları atarak yürüyüşe başladı.