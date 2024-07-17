Tarkan'ın yeni tarzına Cem Yılmaz'dan yorum: Ben destekliyorum

Paylaşımında, "Canım ve canımdan öte canım. 2 gün önce Liya'cığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bu günlerde duygusalım anlayacağınız" notunu düşerek duygularını dile getirdi.