Tarkan'ın yeni tarzına Cem Yılmaz'dan yorum: Ben destekliyorum
Megastar Tarkan, yeni tarzını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluşan yeni albümü "Kuantum 51" büyük ilgi gören Tarkan, albüm sonrası yayınladığı videoda hayranlarına teşekkür etti.
Tarkan, yıllar sonra küpe takma kararı aldığını belirterek, "Yıllardır küpe takmıyordum ama içimden bir ses '51 kulağına küpe olsun, tak' dedi" notuyla yeni stilini paylaştı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz da Tarkan'ın bu paylaşımına "Ben destekliyorum" yorumunda bulundu.
İşte Tarkan'ın paylaşımı...
Son olarak kızı Liya ve eşi Pınar ile fotoğraflarını paylaşan Tarkan, kızı Liya'nın 6. yaş gününü kutladı.
Paylaşımında, "Canım ve canımdan öte canım. 2 gün önce Liya'cığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bu günlerde duygusalım anlayacağınız" notunu düşerek duygularını dile getirdi.
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