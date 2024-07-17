Tarkan'ın yeni tarzına Cem Yılmaz'dan yorum: Ben destekliyorum

Megastar Tarkan, yeni tarzını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluşan yeni albümü "Kuantum 51" büyük ilgi gören Tarkan, albüm sonrası yayınladığı videoda hayranlarına teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2024 Çarşamba, 22:09
Tarkan'ın yeni tarzına Cem Yılmaz'dan yorum: Ben destekliyorum

Tarkan, yıllar sonra küpe takma kararı aldığını belirterek, "Yıllardır küpe takmıyordum ama içimden bir ses '51 kulağına küpe olsun, tak' dedi" notuyla yeni stilini paylaştı.

Tarkan'ın yeni tarzına Cem Yılmaz'dan yorum: Ben destekliyorum

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da Tarkan'ın bu paylaşımına "Ben destekliyorum" yorumunda bulundu.

Tarkan'ın yeni tarzına Cem Yılmaz'dan yorum: Ben destekliyorum

İşte Tarkan'ın paylaşımı...

Tarkan'ın yeni tarzına Cem Yılmaz'dan yorum: Ben destekliyorum

Son olarak kızı Liya ve eşi Pınar ile fotoğraflarını paylaşan Tarkan, kızı Liya'nın 6. yaş gününü kutladı.

Tarkan'ın yeni tarzına Cem Yılmaz'dan yorum: Ben destekliyorum

Paylaşımında, "Canım ve canımdan öte canım. 2 gün önce Liya'cığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bu günlerde duygusalım anlayacağınız" notunu düşerek duygularını dile getirdi.

Cem Yılmaz Tarkan Küpe

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