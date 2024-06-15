Tarkan'ın yeni albümü 'Kuantum 51' için harcadığı para gündem oldu
En son bir gazlı içecek markasıyla 150 milyon TL’ye anlaşan megastar Tarkan'ın ‘Kuantum 51’ için harcadığı para dudak uçuklattı.
'Megastar' Tarkan'ın 7 yıl aradan sonra çıkardığı 11’inci
albümü ‘Kuantum 51’ için 20 milyon TL harcadığı öğrenildi.
10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; şarkıcılar albüm için bir stüdyoyla
çalışırken Tarkan en iddialı 4 stüdyoyu eş zamanlı olarak kapattı.
A takımı aranjörlerle çalıştığı öğrenilirken Tarkan'ın, 12
şarkıya klip çektiği, tanıtım için de harcamadan kaçınmadığı belirtildi.
En son bir gazlı içecek markasıyla 150 milyon TL’ye anlaşan Tarkan, yaptığı sözleşme gereği Ağustos ayında 7 kentte halk konseri verecek.
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