Tarkan'ın yeni albümü 'Kuantum 51' için harcadığı para gündem oldu

En son bir gazlı içecek markasıyla 150 milyon TL’ye anlaşan megastar Tarkan'ın ‘Kuantum 51’ için harcadığı para dudak uçuklattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 17:57
Tarkan'ın yeni albümü 'Kuantum 51' için harcadığı para gündem oldu
Abone Ol google-news

'Megastar' Tarkan'ın 7 yıl aradan sonra çıkardığı 11’inci albümü ‘Kuantum 51’ için 20 milyon TL harcadığı öğrenildi.

10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre;  şarkıcılar albüm için bir stüdyoyla çalışırken Tarkan en iddialı 4 stüdyoyu eş zamanlı olarak kapattı.

A takımı aranjörlerle çalıştığı öğrenilirken Tarkan'ın, 12 şarkıya klip çektiği, tanıtım için de harcamadan kaçınmadığı belirtildi.

En son bir gazlı içecek markasıyla 150 milyon TL’ye anlaşan Tarkan, yaptığı sözleşme gereği Ağustos ayında 7 kentte halk konseri verecek.


Tarkan haberleri kuantum 51 haberleri

İlgili Haberler

Megastar Tarkan'dan heyecanlandıran paylaşım: '4 gün kaldı...'

Megastar Tarkan'dan heyecanlandıran paylaşım: '4 gün kaldı...'
Tarkan'ın yeni albümüne geri sayım: Şarkının bir kısmını paylaştı

Tarkan'ın yeni albümüne geri sayım: Şarkının bir kısmını paylaştı
Tarkan'dan 7 yıl sonra ilk albüm: 'Kuantum 51' müzikseverlerle buluştu... İşte en çok dinlenen parçalar

Tarkan'dan 7 yıl sonra ilk albüm: 'Kuantum 51' müzikseverlerle buluştu... İşte en çok dinlenen parçalar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler