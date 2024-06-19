Halit Ergenç: 'Bergüzar Tarkan'ı beğendi, onun zevkine güvenirim'

Eşi Bergüzar Korel ve çocuklarıyla birlikte Türkiye - Londra arası mekik dokuyan Halit Ergenç, Bodrum'da görüntülendi. Kenan Doğulu'nun konserine gelen Ergenç, "Denize girme fırsatım olmadı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 11:42
Halit Ergenç: 'Bergüzar Tarkan'ı beğendi, onun zevkine güvenirim'
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kenan Doğulu, Bodrum'da sevenleriyle bir araya geldi. Doğulu'yu dinlemeye gelenler arasında Halit Ergenç, Bekir Aksoy Yıldız Tilbe ve Hakan Altun gibi ünlü isimler de vardı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Halit Ergenç; "Hem bayram hem de Babalar Günü bir araya geldi. Açılış için geldim. Çocuklar Londra'da, Babalar Günü'mü telefondan kutladılar. Denize girme fırsatım olmadı" dedi.

Halit Ergenç, "Kenan Bey şarkı çıkardı, Tarkan yeni albüm yaptı, dinlediniz mi? Favori şarkınız var mı?" şeklindeki sorular üzerine; "Çok dinleyemedim ancak Bergüzar'ı Tarkan'ı dinlerken gördüm, o beğendi" yanıtını verdi.

Bunun üzerine gazeteciler, "Bergüzar Hanım'ın bir şeye 'Tamam' demesi sizin için yeterli midir?" diye sordu. Halit Ergenç de; "Bergüzar çok zevklidir. Tabii ki zevkine güvenirim ama herkesin fikri de kendine göredir" cevabını verdi.


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