TÜİK duyurdu: En fazla Sivaslının yaşadığı iller belli oldu

İHA
12 Mart 2024 Salı, 16:37
TÜİK duyurdu: En fazla Sivaslının yaşadığı iller belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından elde edilen bilgilere göre ülke genelinde yaşayan Sivaslı sayısı 1 milyon 979 bin 824 kişi olarak açıklandı.

TÜİK duyurdu: En fazla Sivaslının yaşadığı iller belli oldu

Sivaslıların en fazla bulunduğu il 754 bin 327 kişi ile İstanbul oldu.

TÜİK duyurdu: En fazla Sivaslının yaşadığı iller belli oldu

Sivas’ta yaşayan Sivaslıların sayısı 568 bin 225 kişi iken bu ili 160 bin 533 kişi ile Ankara izledi. 

TÜİK duyurdu: En fazla Sivaslının yaşadığı iller belli oldu

Sivaslıların en fazla göç ettiği şehirler arasında Kayseri de yer aldı. Kayseri’de yaşayan Sivaslı sayısı 93 bin 768 kişi olarak kayıtlara geçti. 

TÜİK duyurdu: En fazla Sivaslının yaşadığı iller belli oldu

Bu ili; 81 bin 373 kişi ile İzmir, 41 bin 871 kişi ile Kocaeli, 39 bin 703 kişi ile Antalya, 27 bin 255 kişi ile Bursa, 15 bin 839 kişi ile Tekirdağ, 14 bin 530 kişi ile Mersin izledi.

TÜİK duyurdu: En fazla Sivaslının yaşadığı iller belli oldu

Türkiye’de Sivaslıların en az yaşadığı şehir ise 174 kişi ile Ardahan oldu. 

TÜİK duyurdu: En fazla Sivaslının yaşadığı iller belli oldu

Ardahan’ı 234 kişi ile Kilis, 331 kişi ile de Bayburt takip etti.

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