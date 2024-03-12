TÜİK duyurdu: En fazla Sivaslının yaşadığı iller belli oldu

Bu ili; 81 bin 373 kişi ile İzmir, 41 bin 871 kişi ile Kocaeli, 39 bin 703 kişi ile Antalya, 27 bin 255 kişi ile Bursa, 15 bin 839 kişi ile Tekirdağ, 14 bin 530 kişi ile Mersin izledi.