Sivaslı terzi: Ak Partililere söylüyorum; bizi oy torbası sanmayın
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun ziyaret ettiği bir terzi “Gelen AK Partililere şunu söylüyorum; bizi oy torbası sanmayın yeter. Biz oy torbası mıyız?" dedi.
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun Sivas’ın İmranlı ilçesinde ziyaret ettiği bir terzi, “Gelen AK Partililere şunu söylüyorum; bizi oy torbası sanmayın yeter. Biz oy torbası mıyız? Şu oldu, bu oldu; beni ilgilendirmez. Ben, yaşamak zorundayım; A partisi, B partisi anlamam” dedi.
"VATANDAŞ ALIŞVERİŞ YAPMAYA KORKUYOR"
Ulaş Karasu, İmranlı’da esnafın sorunlarını dinledi. Karasu’nun ziyaret ettiği bir terzi, şöyle konuştu:
Gelen AK Partililere şunu söylüyorum; bizi oy torbası sanmayın yeter. Biz oy torbası mıyız? Şu oldu, bu oldu; beni ilgilendirmez. Ben, yaşamak zorundayım; A partisi, B partisi anlamam. Şu an buranın sorumlusu kimse benim sesime kulak verin. Sesime kulak vermezseniz sesiniz ta Kızıldağ’ın başından duyulur. Adamın ekmeğini, kazancını dinlemezsen, sen bilirsin.
Zaten kışın kimse yok bu bölgede, bayram öncesi de iş yok artık. Vatandaş alışveriş yapmaya korkuyor. Durum bu işte. Halkın sesini dinlemezsen halk da seni duymaz. Bütün çevreme şunu söylüyorum; ‘senin partin, benim partim’ diye bir şey yok. Eğer bir parti iş yapmıyorsa konuşacaksın.
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