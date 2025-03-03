Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın ölümü tüm ülkeyi yasa boğdu. Akbayram, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali ve Vedat Türkali gibi önemli isimlerin bestelenmiş şiirlerine yaptığı özgün yorumlarla büyük bir yankı yarattı. İşte Edip Akbayram’ın en çok sevilen ve dinlenen 10 parçası...