Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Ülkemizin müzik tarihine sesi ve yorumuyla damga vuran müzisyen Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı, akıllarda unutulmaz eserleriyle kaldı. İşte Edip Akbayram’ın en çok sevilen ve dinlenen 10 parçası...

Haber Merkezi
03 Mart 2025 Pazartesi, 12:19
Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın ölümü tüm ülkeyi yasa boğdu.  Akbayram, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali ve Vedat Türkali gibi önemli isimlerin bestelenmiş şiirlerine yaptığı özgün yorumlarla büyük bir yankı yarattı.  İşte Edip Akbayram’ın en çok sevilen ve dinlenen 10 parçası...

Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Güzel Günler Göreceğiz

Güzel Günler Göreceğiz, Edip Akbayram'ın 1996 tarihli 14. stüdyo albümüdür. Güzel Günler Göreceğiz aynı zamanda bir Nazım Hikmet Ran şiiridir.

Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bir türküdür. Zülfü Livaneli ve Edip Akbayram tarafından seslendirilmiştir. Şarkı, Livaneli'nin 1975 yılında yayınlanan albümüne adını da vermiştir.

Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Aldırma Gönül

1976 yılında Kerem Güney tarafından Hicaz makamında bestelenerek şarkı haline getirilen şiir, aynı yıl içerisinde sanatçının Kerem Gibi / Aldırma Gönül Aldırma adlı 45'liğine kaydedilmiştir. Ancak şarkının meşhur olması, ertesi yıl Edip Akbayram tarafından ikinci kez seslendirilmesi ve Aldırma Gönül - Sen Açtın Yarayı adlı plâğının ön yüzüne kaydedilmesi sonrasında olmuştur.

Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Bekle Bizi İstanbul

Vedat Türkali'ye ait olan bu şiir Edip Akbayram'ın Türküler Yanmaz albümünde yer alıyor.

Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Seni Seven Öldü

Şarkı, Edip Akbayram 2012'de çıkardığı Mayıs isimli albümünde seslendirmiştir. Şarkının sözleri ise Hasan Hüseyin Demirel'e aittir.

Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Sokağın Tavanı Kadar

Bir Nazım Hikmet şiiridir. Edip Akbayram 1997 yılında seslendirmiştir.

Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Gidenlerin Türküsü

Edip Akbayram'un Unutamadıklarım albümünde yer alan şarkı 1992 yılında çıkmıştır. Sözleri Nazım Hikmet'e aittir.

Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Leylim Ley

Leylim Ley sözleri Sabahattin Ali'ye aitken bestesi ise Zülfü Livaneli'ye aittir. 1984 yılında Edip Akbayram da seslendirmiştir.

Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

İlle de Memleket

Nazum Hikmet icin yazılmış, söz ve müziği lhan Şeşen'e ait olan şarki. Edip Akbayram bu şarıiyı, Söyleyemediklerim albümünde söylemiştir.

Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası

Türküler Yanmaz

Türküler Yanmaz, Edip Akbayram'ın 1994 tarihli 13. stüdyo albümüdü

Edip Akbayram Nazım Hikmet Ran

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