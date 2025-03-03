Türk müziğinin usta sesi: Edip Akbayram'ın en sevilen 10 parçası
Ülkemizin müzik tarihine sesi ve yorumuyla damga vuran müzisyen Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı, akıllarda unutulmaz eserleriyle kaldı. İşte Edip Akbayram’ın en çok sevilen ve dinlenen 10 parçası...
Usta sanatçı Edip Akbayram'ın ölümü tüm ülkeyi yasa boğdu. Akbayram, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali ve Vedat Türkali gibi önemli isimlerin bestelenmiş şiirlerine yaptığı özgün yorumlarla büyük bir yankı yarattı. İşte Edip Akbayram’ın en çok sevilen ve dinlenen 10 parçası...
Güzel Günler Göreceğiz
Güzel Günler Göreceğiz, Edip Akbayram'ın 1996 tarihli 14. stüdyo albümüdür. Güzel Günler Göreceğiz aynı zamanda bir Nazım Hikmet Ran şiiridir.
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bir türküdür. Zülfü Livaneli ve Edip Akbayram tarafından seslendirilmiştir. Şarkı, Livaneli'nin 1975 yılında yayınlanan albümüne adını da vermiştir.
Aldırma Gönül
1976 yılında Kerem Güney tarafından Hicaz makamında bestelenerek şarkı haline getirilen şiir, aynı yıl içerisinde sanatçının Kerem Gibi / Aldırma Gönül Aldırma adlı 45'liğine kaydedilmiştir. Ancak şarkının meşhur olması, ertesi yıl Edip Akbayram tarafından ikinci kez seslendirilmesi ve Aldırma Gönül - Sen Açtın Yarayı adlı plâğının ön yüzüne kaydedilmesi sonrasında olmuştur.
Bekle Bizi İstanbul
Vedat Türkali'ye ait olan bu şiir Edip Akbayram'ın Türküler Yanmaz albümünde yer alıyor.
Seni Seven Öldü
Şarkı, Edip Akbayram 2012'de çıkardığı Mayıs isimli albümünde seslendirmiştir. Şarkının sözleri ise Hasan Hüseyin Demirel'e aittir.
Sokağın Tavanı Kadar
Bir Nazım Hikmet şiiridir. Edip Akbayram 1997 yılında seslendirmiştir.
Gidenlerin Türküsü
Edip Akbayram'un Unutamadıklarım albümünde yer alan şarkı 1992 yılında çıkmıştır. Sözleri Nazım Hikmet'e aittir.
Leylim Ley
Leylim Ley sözleri Sabahattin Ali'ye aitken bestesi ise Zülfü Livaneli'ye aittir. 1984 yılında Edip Akbayram da seslendirmiştir.
İlle de Memleket
Nazum Hikmet icin yazılmış, söz ve müziği lhan Şeşen'e ait olan şarki. Edip Akbayram bu şarıiyı, Söyleyemediklerim albümünde söylemiştir.
Türküler Yanmaz
Türküler Yanmaz, Edip Akbayram'ın 1994 tarihli 13. stüdyo albümüdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon
- Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı