Türkiye'nin su altındaki batık şehirleri

2. Batık Şehir (Kekova, Antalya)

Antalya’nın Demre ilçesine bağlı Kekova Adası çevresindeki batık şehir, antik Likya uygarlığına ait izler taşır. Depremler sonucu sular altında kalan bu bölge, antik liman kalıntıları ve taş merdivenleriyle ünlüdür. Dalış yapmak yasak olsa da, teknelerle yapılan turlar sırasında şehri cam tabanlı teknelerden görmek mümkündür. Kekova, hem doğal güzellikleriyle hem de su altındaki tarihiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alır.