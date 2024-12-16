Türkiye'nin su altındaki batık şehirleri
Türkiye, yalnızca karadaki tarihiyle değil, su altında saklanan gizemli şehirleriyle de dikkat çeker. Baraj projeleri, depremler ve doğal değişimlerle sular altında kalan bu antik yerleşimler, geçmişin izlerini bugüne taşıyan eşsiz hazineler gibidir.
Türkiye, yalnızca karadaki zengin tarihiyle değil, su altındaki gizemli geçmişiyle de dikkat çeker. Baraj projeleri, doğal afetler ve zamanın getirdiği değişimlerle su altında kalan şehirler, adeta tarihin dondurulmuş birer anıtı gibidir. İşte Türkiye’nin su altındaki en dikkat çekici batık şehirleri ve hikayeleri...
1. Halfeti (Şanlıurfa)
“Saklı Cennet” olarak bilinen Halfeti, Birecik Barajı’nın yapımıyla kısmen su altında kalmıştır. Şehrin simgesi olan minaresi suyun üzerinde yükselen Savaşan Köyü Camii, fotoğrafçılar ve ziyaretçiler için büyüleyici bir görüntü sunar. Halfeti’nin su altındaki yapıları, eski evler ve taş sokaklar, dalış meraklıları için eşsiz bir keşif alanıdır.
2. Batık Şehir (Kekova, Antalya)
Antalya’nın Demre ilçesine bağlı Kekova Adası çevresindeki batık şehir, antik Likya uygarlığına ait izler taşır. Depremler sonucu sular altında kalan bu bölge, antik liman kalıntıları ve taş merdivenleriyle ünlüdür. Dalış yapmak yasak olsa da, teknelerle yapılan turlar sırasında şehri cam tabanlı teknelerden görmek mümkündür. Kekova, hem doğal güzellikleriyle hem de su altındaki tarihiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alır.
3. Hasankeyf (Batman)
Binlerce yıllık tarihe sahip olan Hasankeyf, ılısu Barajı’nın yapımıyla büyük ölçüde sular altında kaldı. Mağaralar, saraylar ve köprü kalıntıları gibi birçok tarihi yapı, baraj gölüne taşındı ya da su altında kaldı. Bugün Hasankeyf’te dalış yaparak su altındaki eski şehrin izlerini görmek mümkündür. Tarihi eserlerin bir kısmı koruma amacıyla taşınmış olsa da, Hasankeyf’in derinlerdeki ruhu hala hissedilmektedir.
4. Allianoi (Bergama, İzmir)
İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan Allianoi, Roma dönemine ait bir sağlık merkezi ve antik kaplıca yerleşimiydi. Ancak Yortanlı Barajı’nın yapımıyla bu değerli arkeolojik alan tamamen su altında kaldı. Allianoi, mozaikleri, hamamları ve termal kaynaklarıyla antik dönemin en önemli sağlık merkezlerinden biriydi. Günümüzde arkeologlar ve tarihçiler, bu kayıp kentin hikayesini yaşatmaya çalışıyor.
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