TV yayın akışı 10 Eylül 2022 Cuma ! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 10 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI : 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI : 20:00 Senden Daha Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Tünel
SHOW TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI: 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yerli Sinema Feryat
16:30 Yerli Sinema Selvi Boylum Al Yazmalım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:15 Yerli Sinema Selvi Boylum Al Yazmalım
04:45 Bir Şansım Olsa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Anadolu’da Yaşam
06:10 Kalk Gidelim
09:30 Bu Toprağın Sesi
10:30 Şefin Sağlıklı Masası
11:30 Gönül Dağı
15:45 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Gönül Dağı
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