TV yayın akışı 10 Eylül 2022 Cuma ! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 10 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI : 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI : 20:00 Senden Daha Güzel

STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Tünel

SHOW TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI: 20:00 Kardeşlerim