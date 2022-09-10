TV yayın akışı 10 Eylül 2022 Cuma ! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 10:29
<p>Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <h3>İşte, 10 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI :  20:00  Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI :  20:00  Senden Daha Güzel</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00  Tünel</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI:   20:00  Güldür Güldür Show</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI:  20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00  Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI: 20:00  Kardeşlerim</p>

Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 10 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI :  20:00  Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI :  20:00  Senden Daha Güzel

STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00  Tünel

SHOW TV YAYIN AKIŞI:   20:00  Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI:  20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00  Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI: 20:00  Kardeşlerim

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:30 Kamera Arkası</p> <p>12:00 Senden Daha Güzel</p> <p>14:30 Kusursuz Kiracı</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Senden Daha Güzel</p> <p>23:00 Tozluyaka</p> <p>01:45 Kusursuz Kiracı</p> <p>03:45 Bay Yanlış</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kamera Arkası

12:00 Senden Daha Güzel

14:30 Kusursuz Kiracı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Senden Daha Güzel

23:00 Tozluyaka

01:45 Kusursuz Kiracı

03:45 Bay Yanlış

<h2>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h2> <p>07:15 Çocuktan Al Haberi</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Yerli Sinema Feryat </p> <p>16:30 Yerli Sinema Selvi Boylum Al Yazmalım </p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>03:15 Yerli Sinema Selvi Boylum Al Yazmalım </p> <p>04:45 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yerli Sinema Feryat 

16:30 Yerli Sinema Selvi Boylum Al Yazmalım 

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:15 Yerli Sinema Selvi Boylum Al Yazmalım 

04:45 Bir Şansım Olsa

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>15:45 Yerli Sinema Mahrumlar </p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>23:45 Seversin</p> <p>02:30 Yabancı Sinema Sıradan Bir Adam </p> <p>03:45 Müzik Arası</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:45 Yerli Sinema Mahrumlar 

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Seversin

02:30 Yabancı Sinema Sıradan Bir Adam 

03:45 Müzik Arası

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI  </h3> <p>07:00 İki Aile</p> <p>09:30 Çizgi Film</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Sucu Kamil (Yerli Sinema)</p> <p>14:00 Duy Beni</p> <p>17:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Tünel </p> <p>22:45 Ercan Saatçi İle Çok Akustik</p> <p>01:00  Yabancı Sinema Tünel </p> <p>03:00 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI  

07:00 İki Aile

09:30 Çizgi Film

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Sucu Kamil (Yerli Sinema)

14:00 Duy Beni

17:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Yabancı Sinema Tünel 

22:45 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

01:00  Yabancı Sinema Tünel 

03:00 Aramızda Kalsın

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI  </h3> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>09:45 Süper 1 Takım</p> <p>10:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>13:15 MasterChef Türkiye</p> <p>15:15 Yerli Sinema Küçük Ortak </p> <p>18:00 MasterChef Türkiye</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Doya Doya Moda</p> <p>02:15 Canım Annem</p> <p>04:15 Gazete Magazin</p> <p>05:30 Bilginiz Olsun</p>

TV8 YAYIN AKIŞI  

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:15 Yerli Sinema Küçük Ortak 

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:15 Canım Annem

04:15 Gazete Magazin

05:30 Bilginiz Olsun

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Yabancı Sinema) Şirinler </p> <p>12:00 Küçük Bir Gün Işığı</p> <p>15:00 Kardeşlerim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Küçük Bir Gün Işığı</p> <p>03:20 Yabancı Sinema Zorlu Operasyon </p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yabancı Sinema) Şirinler 

12:00 Küçük Bir Gün Işığı

15:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Küçük Bir Gün Işığı

03:20 Yabancı Sinema Zorlu Operasyon 

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI </h3> <p>05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:25 Anadolu’da Yaşam</p> <p>06:10 Kalk Gidelim</p> <p>09:30 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Şefin Sağlıklı Masası</p> <p>11:30 Gönül Dağı</p> <p>15:45 Kasaba Doktoru</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p> <p>02:00 Gönül Dağı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Anadolu’da Yaşam

06:10 Kalk Gidelim

09:30 Bu Toprağın Sesi

10:30 Şefin Sağlıklı Masası

11:30 Gönül Dağı

15:45 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Gönül Dağı

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