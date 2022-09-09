Deprem filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Bir Norveç Yapımı olan 'Deprem' filminin yönetmenliğini John Andreas Andersen üstleniyor. Deprem filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Deprem filmi nerede çekildi?
2018 yapımı Deprem (The Quake) filmi The Wave (Dalga) filminin devamı niteliğindedir.
DEPREM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
‘ Deprem’ filmi, karşı konulamaz bu felaket karşısında ailesini kurtarmak için zamana karşı yarışan bir adamın hikayesini konu ediyor. 1904 yılında Oslo’da meydana gelen bir deprem, şehrin neredeyse yok olmasına neden olur. Zamanla yeniden inşa edilen şehir, aradan geçen onca yılın ardından yeniden aynı tehlike ile karşı karşıya kalır. Jeologların elinde bulunan argümanlar, yıllar önce meydana gelen depremin bir benzerinin yaklaşmakta olduğunu gösterir. Bu kez daha büyük bir felakatle karşı karşıya olan insanlar, savunmasız bir şekilde başlarına gelecekleri beklemeye başlar. Depremin belirtileri ortaya çıkmaya başladığında, karısı ve çocuğunu kurtarmaya çalışan bir jeolog, zamana karşı yarışmaya başlar.
DEPREM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Deprem filminin konusu Norveç'in başkenti Oslo da geçiyor.
DEPREM FİLMİNİN OYUNCULARI
Deprem filminin oyuncu kadrosunda Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Edith Haagenrud-Sande yer alıyor.
DEPREM FİLMİNİN IMDb PUANI?
Deprem filminin IMDB puanı, 6.2 olarak karşımıza çıkıyor.
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