Ülser, mide veya onikiparmak bağırsağının iç yüzeyinde oluşan yaralardır. Bu durum genellikle Helicobacter pylori bakterisi veya uzun süreli ağrı kesici kullanımı nedeniyle meydana gelir. Mide asidinin artmasıyla birlikte ağrı, yanma hissi ve sindirim sorunları yaşanabilir. Doğru besin seçimleri, ülserin belirtilerini hafifletmeye ve iyileşme sürecine katkı sağlamaya yardımcı olabilir. İşte, ülsere iyi gelen 8 süper besin...