Mide ağrılarına son veriyor, bakterileri ortadan kaldırıyor: Mide bulantısına iyi gelen 8 besin

Mide ağrılarına son veriyor, bakterileri ortadan kaldırıyor: Mide bulantısına iyi gelen 8 besin

Mide bulantısı, doğru besinler ve hafif yiyeceklerle kolayca hafifletilebilir. Peki, hangi gıdalar mide ağrılarına son verip bakterileri ortadan kaldırıyor? İşte, mide bulantısına iyi gelen 8 besin...

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2024 Çarşamba, 10:46
Mide ağrılarına son veriyor, bakterileri ortadan kaldırıyor: Mide bulantısına iyi gelen 8 besin

Mide bulantısı, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen, günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Yolculuk, stres, hamilelik, mide rahatsızlıkları veya enfeksiyon gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Doğru besinleri tüketerek mide bulantısını hafifletmek mümkündür. İşte, mide bulantısına iyi gelen 8 besin...

Mide ağrılarına son veriyor, bakterileri ortadan kaldırıyor: Mide bulantısına iyi gelen 8 besin

1. ZENCEFİL

Kullanımı: 

Taze, toz ya da çay şeklinde tüketilebilir.

Faydaları: 

Zencefil, mide kaslarını rahatlatır ve bulantıyı hafifletir. Özellikle hamilelikte yaşanan bulantılar için güvenli bir seçenektir.

Nasıl tüketilir? 

Bir bardak sıcak suya rendelenmiş taze zencefil eklenerek çay hazırlanabilir.

Mide ağrılarına son veriyor, bakterileri ortadan kaldırıyor: Mide bulantısına iyi gelen 8 besin

2. NANE

Kullanımı: 

Taze yapraklar, nane çayı veya nane şekeri şeklinde tüketilebilir.

Faydaları: 

Nanenin aroması mideyi rahatlatır ve bulantıyı azaltır. Ayrıca sindirimi destekler.

Nasıl tüketilir?

Birkaç taze nane yaprağını çiğneyebilir veya sıcak suya ekleyerek çay yapabilirsiniz.

Mide ağrılarına son veriyor, bakterileri ortadan kaldırıyor: Mide bulantısına iyi gelen 8 besin

3. MUZ

Kullanımı: 

Olgun muzlar tercih edilmelidir.

Faydaları: 

Midenin rahatlamasına yardımcı olur ve kaybedilen enerjiyi geri kazandırır. Ayrıca mide asidini dengeler.

Nasıl tüketilir? 

Dilimlenerek doğrudan tüketilebilir veya yoğurtla karıştırılarak yenebilir.

Mide ağrılarına son veriyor, bakterileri ortadan kaldırıyor: Mide bulantısına iyi gelen 8 besin

4. ELMA

Kullanımı: 

Dilimlenmiş taze elma veya elma püresi.

Faydaları: 

Elmanın içeriğindeki lifler mideyi sakinleştirir ve bulantıyı hafifletir.

Nasıl tüketilir? 

İnce dilimlenmiş elma ya da şekersiz elma püresi tercih edilebilir.

Mide ağrılarına son veriyor, bakterileri ortadan kaldırıyor: Mide bulantısına iyi gelen 8 besin

5. KRAKER VE TUZLU ATIŞTIRMALIKLAR

Kullanımı: 

Hafif, yağsız ve tuzlu krakerler mideye iyi gelir.

Faydaları: 

Mide asidini dengeler ve boş mideyi doldurarak bulantıyı yatıştırır.

Nasıl tüketilir? 

Küçük miktarlarda tüketilmesi önerilir.

Mide ağrılarına son veriyor, bakterileri ortadan kaldırıyor: Mide bulantısına iyi gelen 8 besin

6. LİMON

Kullanımı: 

Limon suyu, dilimlenmiş taze limon veya limon aromalı içecekler.

Faydaları: 

Limonun aroması mideyi yatıştırır. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır.

Nasıl tüketilir? 

Bir bardak suya birkaç damla limon suyu eklenerek tüketilebilir.

Mide ağrılarına son veriyor, bakterileri ortadan kaldırıyor: Mide bulantısına iyi gelen 8 besin

7. PİRİNÇ LAPASI

Kullanımı: 

Tuzsuz, sade pişirilmiş pirinç lapası.

Faydaları: 

Mideyi rahatlatarak mide bulantısını hafifletir.

Nasıl tüketilir? 

Ilık ve hafif miktarlarda tüketilmesi önerilir.

Mide ağrılarına son veriyor, bakterileri ortadan kaldırıyor: Mide bulantısına iyi gelen 8 besin

8. YOĞURT

Kullanımı: 

Sade, şekersiz yoğurt tercih edilmelidir.

Faydaları: 

Mide florasını dengeler ve bulantıyı hafifletir.

Nasıl tüketilir? 

Tek başına ya da içine biraz bal eklenerek tüketilebilir.

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