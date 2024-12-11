Mide ağrılarına son veriyor, bakterileri ortadan kaldırıyor: Mide bulantısına iyi gelen 8 besin

Mide bulantısı, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen, günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Yolculuk, stres, hamilelik, mide rahatsızlıkları veya enfeksiyon gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Doğru besinleri tüketerek mide bulantısını hafifletmek mümkündür. İşte, mide bulantısına iyi gelen 8 besin...