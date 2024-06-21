Ünlü fenomen Mika Can Raun, saldırıya uğramıştı: Karşı taraftan ilk açıklama geldi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, erkek arkadaşıyla tatildeyken fiziksel saldırıya uğradığını açıklamıştı. Karşı taraf olduğunu iddia eden şahıstan ilk açıklama geldi.
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan beldesinde erkek arkadaşıyla tatildeyken fiziksel saldırıya uğradığını açıklamıştı.
"Dakikalarca saldırıya uğradık, hastaneye götürülüyorum" diyen Raun’un açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu. Fenomen paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Resmen ben ve erkek arkadaşıma saldırdılar. Resmen öldüresiye dövüldüm. Ona defalarca vurdular üstelik yanımızda annesi ve kız kardeşi varken. Ve benim erkek arkadaşım tek başına sırf bu insanların karşısında durmaya çalıştı. O kadar korkunçtu ki... Resmen dakikalarca saldırıya uğradık. Hastaneye götürülüyorum."
Mika Raun, daha sonra yeni bir paylaşımda bulunarak kendisini merak eden takipçilerine son durumu açıklamıştı.
Geçen saatlerde ise olayın karşı tarafı olduğunu iddia eden bir şahıstan ilk açıklama geldi. İlk hamlenin Mika'dan geldiğini ve kızlarına rafta bulduğu her şeyi fırlattığını söyleyen şahıs, Mika Raun'un açıklamalarında yalan yanlış ifadeler olduğunu iddia etti. İşte şahsın o ifadeleri:
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