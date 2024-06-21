Ünlü fenomen Mika Can Raun, saldırıya uğramıştı: Karşı taraftan ilk açıklama geldi

"Resmen ben ve erkek arkadaşıma saldırdılar. Resmen öldüresiye dövüldüm. Ona defalarca vurdular üstelik yanımızda annesi ve kız kardeşi varken. Ve benim erkek arkadaşım tek başına sırf bu insanların karşısında durmaya çalıştı. O kadar korkunçtu ki... Resmen dakikalarca saldırıya uğradık. Hastaneye götürülüyorum."