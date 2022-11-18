Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'a hapis şoku!
Sosyal medyada paylaştığı bir videoda Türk Lirası'nı tuvalete atan Mika Can Raun lakaplı fenomen hakkında 2 ayrı suçtan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
'Mika Can Raun' lakabıyla tanınan Mikail Can Kurnaz isimli sosyal medya fenomeninin 21 Ekim tarihinde 100 TL'yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Mikail Can Kurnaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kurnaz’ın müzik eşliğinde elindeki 100 TL’lik banknotu önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve eline aldığı 100 TL’lik banknotu klozete doğru atıp sifona bastığı anlatıldı. Bu anları çektiği videoda ise, "100 TL’yi niye attın, üstüne bastın diyenler için aşkom, yani insanlar Avrupa’da derelere, çeşmelere atıyor, bir şey olmuyor. Ben ülkemizin kanalizasyonuna 100 lira kazandırdım suç mu?” şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.
Şüpheli savunmasında, görüntülerin kendisine ait olduğunu, 100 TL’lik banknotu tuvalete atmayıp yere bıraktığını, takipçileri ile etkileşim kurmak için böyle bir paylaşım yaptığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.
İddianamede, şüpheli Mikail Can Kurnaz’ın Atatürk’ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk Bayrağı’na yönelik aşağılama kastı ile hareket ettiği belirtildi.
7 BUÇUK YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Savcılık, şüpheli Kurnaz'ın “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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