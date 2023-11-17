Ünlülerden Metin Uca için taziye mesajları: 'İnanamıyorum...'

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2023 Cuma, 09:39
Ünlülerden Metin Uca için taziye mesajları: 'İnanamıyorum...'

Geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavi gören tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti. 

Ünlülerden Metin Uca için taziye mesajları: 'İnanamıyorum...'

Uca'nın vefatının ardından birçok sanatçı ve ünlü isim de taziye mesajları yayınladı.

İşte o mesajlar...

Ünlülerden Metin Uca için taziye mesajları: 'İnanamıyorum...'


Ünlülerden Metin Uca için taziye mesajları: 'İnanamıyorum...'


Ünlülerden Metin Uca için taziye mesajları: 'İnanamıyorum...'


Ünlülerden Metin Uca için taziye mesajları: 'İnanamıyorum...'


Ünlülerden Metin Uca için taziye mesajları: 'İnanamıyorum...'


Ünlülerden Metin Uca için taziye mesajları: 'İnanamıyorum...'


Ünlülerden Metin Uca için taziye mesajları: 'İnanamıyorum...'


Ünlülerden Metin Uca için taziye mesajları: 'İnanamıyorum...'


Metin Uca

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