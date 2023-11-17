Ünlülerden Metin Uca için taziye mesajları: 'İnanamıyorum...'
Geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavi gören tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Uca'nın vefatının ardından birçok sanatçı ve ünlü isim de taziye mesajları yayınladı.
İşte o mesajlar...
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