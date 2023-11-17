Metin Uca'nın cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi

Kocaeli'nde geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Metin Uca'nın cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

DHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 07:22
Metin Uca'nın cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi
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Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından İstanbul'da tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Uca'nın saat 01.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Uca'nın cenazesi, sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. 


Metin Uca Adli Tıp

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