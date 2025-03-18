Uyku kalitenizi artırarak gün boyu dinç kalın: Melatonin üretimini artıran 6 besin
Melatonin hormonu, sağlıklı bir uyku düzeni için kritik öneme sahiptir. Peki, uyku kalitenizi nasıl artırarak gün boyu dinç kalabilirsiniz? İşte, melatonin üretimini artıran 6 besin...
Uyku düzeni, genel sağlığımız ve yaşam kalitemiz üzerinde doğrudan etkilidir. Bu düzenin korunmasında önemli rol oynayan melatonin hormonu, vücudun biyolojik saatini düzenleyerek uyku-uyanıklık döngüsünü dengeler. Melatonin seviyesinin doğal yollarla artırılması, uyku problemlerine çözüm arayanlar için etkili bir yöntem olabilir. İşte, melatonin üretimini artıran 6 besin...
1. KİRAZ VE VİŞNE
Kiraz, özellikle vişne, doğal melatonin kaynakları arasında en zengin olanıdır.
Özellikle gece yatmadan önce bir avuç tüketildiğinde uyku kalitesini artırabilir.
2. CEVİZ
Ceviz, hem melatonin hem de omega-3 yağ asitleri içerir.
Araştırmalar, düzenli ceviz tüketiminin melatonin düzeylerini artırabileceğini gösteriyor.
3. BADEM
Magnezyum bakımından zengin olan badem, melatonin salgısını destekler.
Akşam saatlerinde tüketildiğinde uykuya geçişi kolaylaştırır.
4. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Triptofan aminoasidi içeren süt, melatonin üretimini tetikler.
Gece yatmadan önce bir bardak ılık süt tüketmek, rahatlatıcı bir etki sağlar.
5. DOMATES
Antioksidanlar açısından zengin olan domates, melatonin hormonunun doğal kaynaklarından biridir.
Akşam yemeklerinde salata ya da çorba olarak tüketilebilir.
6. YULAF EZMESİ
Yulaf, doğal melatonin içerir ve kan şekerini dengeleyerek sakinleştirici bir etki yaratır.
Gece atıştırmalıkları arasında tercih edilebilir.
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