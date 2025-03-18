Uyku kalitenizi artırarak gün boyu dinç kalın: Melatonin üretimini artıran 6 besin

Uyku düzeni, genel sağlığımız ve yaşam kalitemiz üzerinde doğrudan etkilidir. Bu düzenin korunmasında önemli rol oynayan melatonin hormonu, vücudun biyolojik saatini düzenleyerek uyku-uyanıklık döngüsünü dengeler. Melatonin seviyesinin doğal yollarla artırılması, uyku problemlerine çözüm arayanlar için etkili bir yöntem olabilir. İşte, melatonin üretimini artıran 6 besin...