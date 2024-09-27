Vahşi hayattan çizgi film sahnelerini aratmayan kareler!
'Komedi' dalında vahşi yaşam fotoğrafçılığı ödüllerinin kazananları açıklandı! Hayvanlar alemi adeta çizgi film sahnelerini andıran karelerle dolu...
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