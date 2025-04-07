Van Kedi Villası’nda 2025'in ilk yavruları dünyaya geldi

Prof. Dr. Kaya, "Van YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi olarak biz senkronize doğum yaptırıyoruz. 2025 ilk yavrularını elde etmeye başladık. Şu anda 11 annemizden 37 yavru elde etmiş bulunuyoruz. Doğumlarımız ekim ayına kadar devam edecek. 3 parti şeklinde doğumlar olacak. Dolayısıyla 2025 yılının ilk yavru kedilerini elde etmeye başladık. En az 1,5 ay yavru kedilerin bulunduğu alan ziyaretçiye kapalı olacak. Çünkü şimdi aşıları olmadığı için enfeksiyon riski var. 1,5 ay sonra yavruları ziyarete açabileceğiz. Van Kedi Villası bayram tatilini çok iyi geçirdi. Hem tatil uzundu hem de gelen ziyaretçi sayısı fazlaydı. Yoğunluğumuz üst düzeydeydi" diye konuştu.