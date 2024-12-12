Wanda Nara'dan 38'inci yaş gününde romantik kutlama: Sevgilisi L-Gante ile havuza atladı
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ile tartışmalı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara yeni yaşını kutladı. 38 yaşında giren ünlü model o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye'nin Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi olarak tanıdığı Arjantinli ünlü model ve sunucu Wanda Nara 38 yaşında girdi.
Doğum gününü arkadaşları, çocukları ve sevgilisi ünlü müzisyen L-Gante ile kutlayan Nara, eğlenceli ve romantik anları da Instagram hesabından paylaştı.
Nara'nın Icardi'den boşanmak için servetinin bir bölümünü istediği iddia edilmişti.
Ünlü modelin doğum gününde arkadaşları ve yeni sevgilisi L-Gante ile yaşadığı eğlenceli, romantik anlar böyle görüntülendi.
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