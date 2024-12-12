Wanda Nara'dan 38'inci yaş gününde romantik kutlama: Sevgilisi L-Gante ile havuza atladı

Wanda Nara'dan 38'inci yaş gününde romantik kutlama: Sevgilisi L-Gante ile havuza atladı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ile tartışmalı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara yeni yaşını kutladı. 38 yaşında giren ünlü model o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2024 Perşembe, 21:39
Wanda Nara'dan 38'inci yaş gününde romantik kutlama: Sevgilisi L-Gante ile havuza atladı

Türkiye'nin Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi olarak tanıdığı Arjantinli ünlü model ve sunucu Wanda Nara 38 yaşında girdi.

Wanda Nara'dan 38'inci yaş gününde romantik kutlama: Sevgilisi L-Gante ile havuza atladı

Doğum gününü arkadaşları, çocukları ve sevgilisi ünlü müzisyen L-Gante ile kutlayan Nara, eğlenceli ve romantik anları da Instagram hesabından paylaştı.

Wanda Nara'dan 38'inci yaş gününde romantik kutlama: Sevgilisi L-Gante ile havuza atladı

Nara'nın Icardi'den boşanmak için servetinin bir bölümünü istediği iddia edilmişti.

Wanda Nara'dan 38'inci yaş gününde romantik kutlama: Sevgilisi L-Gante ile havuza atladı

Ünlü modelin doğum gününde arkadaşları ve yeni sevgilisi L-Gante ile yaşadığı eğlenceli, romantik anlar böyle görüntülendi.

Wanda Nara'dan 38'inci yaş gününde romantik kutlama: Sevgilisi L-Gante ile havuza atladı
Wanda Nara'dan 38'inci yaş gününde romantik kutlama: Sevgilisi L-Gante ile havuza atladı
Wanda Nara'dan 38'inci yaş gününde romantik kutlama: Sevgilisi L-Gante ile havuza atladı
Wanda Nara Icardi Doğum günü

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