Wanda Nara'ya soruşturma: Süre 17 Aralık'ta doluyor

Yayınlanma: 07.12.2024 - 17:07

Güncelleme: 07.12.2024 - 17:07

Uzun süredir Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile yaşadığı gerilimle ülkemizde gündemde olan Wanda Nara, Arjantin'de yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla karşı karşıya. Bu kapsamda Nara, ifade vermeye çağırıldı.

Türkiye'de aralarında aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi hakkında gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturmasının benzeri Arjantin'de başlatıldı. Latin Amerika ülkesinde açılan soruşturmaya Wanda Nara da takıldı.

GEREKÇE INSTAGRAM'DA YAPTIĞI KUMARHANE TANITIMI

Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü sunucu hakkında 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, "Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" bilgisine yer verildi.

'HERKESİN BİLDİĞİ DURUM'

Geçtiğimiz günlerde Arjantin'de yayın yapan Telefe kanalında Susana Gimenez'in konuğu olan Wanda Nara, Icardi ile ilişkisinde kabul etmediği birçok şey olduğunu vurgulayarak, "Birkaç yıl önce ortaya çıkan ve herkesin bildiği bir durum nedeniyle, ilişkimizi ilerletmeye çalıştık ancak her zaman kısa devreler oldu. İleri-geri gittik, kavga ettik. Başa çıkılması çok zor durumlar vardı ve evliliğin ortasında hep aynı durumun hayaleti vardı" şeklinde konuşmuştu.

2021'de PSG forması giydiği dönemde Icardi ve şarkıcı China Suarez hakkında haberler basına yansımıştı.

"Nara'nın, eşinin takip etmediği halde Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesi" sayesinde gerçeklerin ortaya çıktığı iddia edilmişti. Wanda'nın, China ile Icardi'nin Telegram konuşmalarını yakaladığı öne sürülmüştü.

'ICARDI ÖDEMESİ GEREKENİ ÖDEDİ'

Wanda Nara, "Bu durumdan önce her çift gibi kavgalarımız vardı ama Arjantin'e gelmedim, kendimi yüzde 100 çocuklarıma adadım. Onu kariyerinde destekledim, işimden ayrıldım. Milano'daki evime geri döndüm" ifadelerini kullanmıştı.

Aile olarak bedel ödediklerini dile getiren ünlü sunucu, "Mauro, ödemesi gerekeni ödedi, aile olarak hepimiz çok yüksek bir bedel ödedik. Çocuklarım neden her şeyin bozulduğunu anlamıyorlardı" açıklamasını yapmıştı.