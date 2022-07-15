Yabancılar tarafından 'en beğenilmeyen' 10 Türk lezzeti
10 binden fazla lezzetin oylamaya sunulduğu TasteAtlas sitesi, yabancıların en beğenmediği 10 Türk yemeğini sıraladı. En beğenilmeyen lezzetlerde1. sırada olan yemek şaşırttı. Beğenilmeyen yemeklerde hayal kırıklığı yaratan lezzetler de yer aldı.
İşte, Haber Global'in aktardığına göre; yabancılar tarafından 'en az beğenilen' Türk lezzetleri...
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