Yabancılar tarafından 'en beğenilmeyen' 10 Türk lezzeti

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 16:30
<p>10 binden fazla lezzetin oylamaya sunulduğu TasteAtlas sitesi, yabancıların en beğenmediği 10 Türk yemeğini sıraladı. En beğenilmeyen lezzetlerde1. sırada olan yemek şaşırttı. Beğenilmeyen yemeklerde hayal kırıklığı yaratan lezzetler de yer aldı.</p> <p>İşte, Haber Global'in aktardığına göre; <strong>yabancılar tarafından 'en az beğenilen' Türk lezzetleri...</strong></p>

10 binden fazla lezzetin oylamaya sunulduğu TasteAtlas sitesi, yabancıların en beğenmediği 10 Türk yemeğini sıraladı. En beğenilmeyen lezzetlerde1. sırada olan yemek şaşırttı. Beğenilmeyen yemeklerde hayal kırıklığı yaratan lezzetler de yer aldı.

İşte, Haber Global'in aktardığına göre; yabancılar tarafından 'en az beğenilen' Türk lezzetleri...

<p><strong>1- KAPUSKA</strong></p> <p>TasteAtlas sitesinde en beğenilmeyen yemeklerde 1. sırada lahana ve kıyma ile kapılan kapuska oldu. Bir fakir yemeği olan nitelendirilen kapuskanın yapılacak eklerle daha gurme yemeğine dönüşebileceği de ifade edildi.</p>

1- KAPUSKA

TasteAtlas sitesinde en beğenilmeyen yemeklerde 1. sırada lahana ve kıyma ile kapılan kapuska oldu. Bir fakir yemeği olan nitelendirilen kapuskanın yapılacak eklerle daha gurme yemeğine dönüşebileceği de ifade edildi.

<p><strong>2 - KUZU KELLE</strong></p> <p>TasteAtlas sitesinde 2. sırada yer alan Kuzu Kelle bir çok çeşit tarzıyla bir Türk lezzeti. Kuzu Kelle ya tandır olarak ya da uzun süre haşlandıktan sonra soğan ve maydanoz ile soğuk servis ediliyor.</p>

2 - KUZU KELLE

TasteAtlas sitesinde 2. sırada yer alan Kuzu Kelle bir çok çeşit tarzıyla bir Türk lezzeti. Kuzu Kelle ya tandır olarak ya da uzun süre haşlandıktan sonra soğan ve maydanoz ile soğuk servis ediliyor.

<p><strong>3- MACUN</strong></p> <p>Daha çok sokak tezgahlarında servis edilen ve bir tür şekerleme olan macun 3. sırada yer alıyor.</p>

3- MACUN

Daha çok sokak tezgahlarında servis edilen ve bir tür şekerleme olan macun 3. sırada yer alıyor.

<p><strong>4 - HOŞAF</strong></p> <p>Kayısı, incir, kuru erik ve kuru üzümden oluşan bir tür komposto olan hoşaf 4. sırada yer alıyor.</p>

4 - HOŞAF

Kayısı, incir, kuru erik ve kuru üzümden oluşan bir tür komposto olan hoşaf 4. sırada yer alıyor.

<p><strong>5 - HAŞLAMA</strong></p> <p>Haşlanmış kuzu eti ve havuç, patates, kereviz ve soğan gibi sebzelerden oluşan geleneksel bir Türk yemeği. </p>

5 - HAŞLAMA

Haşlanmış kuzu eti ve havuç, patates, kereviz ve soğan gibi sebzelerden oluşan geleneksel bir Türk yemeği. 

<p><strong>6 - RAKI</strong></p> <p>Anasondan yapılan bir içki türü olan rakı yabancılar tarafından en sevilmeyenler arasında yer aldı.</p>

6 - RAKI

Anasondan yapılan bir içki türü olan rakı yabancılar tarafından en sevilmeyenler arasında yer aldı.

<p><strong>7- İŞKEMBE</strong></p> <p>TasteAtlas, işkembeyi şöyle yorumluyor: <em>'Genelde akşamdan kalma tedavisi olarak içiliyor.'</em></p>

7- İŞKEMBE

TasteAtlas, işkembeyi şöyle yorumluyor: 'Genelde akşamdan kalma tedavisi olarak içiliyor.'

<p><strong>8- TÜRLÜ</strong></p> <p>Kuzu ya da dana etinin üstüne sosa edilen sebzelerle servis edilen türlü yabancıların en sevmediği yemekler arasında yer aldı.</p> <p>Türlüde genelde kabak, patlıcan, soğan, bamya, yeşil fasulye ve patates bulunuyor.</p>

8- TÜRLÜ

Kuzu ya da dana etinin üstüne sosa edilen sebzelerle servis edilen türlü yabancıların en sevmediği yemekler arasında yer aldı.

Türlüde genelde kabak, patlıcan, soğan, bamya, yeşil fasulye ve patates bulunuyor.

<p><strong>9 - KANDİL SİMİDİ</strong></p> <p>Genelde sadece kandil günlerinde tüketilen kandil simidi yabancıların en sevmediği lezzetler arasında yer aldı.</p> <p>Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, un, kabartma tozu, şeker ve tuz ile hamur ile yapılan kandil simidi susamlar ile tatlandırılır.</p>

9 - KANDİL SİMİDİ

Genelde sadece kandil günlerinde tüketilen kandil simidi yabancıların en sevmediği lezzetler arasında yer aldı.

Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, un, kabartma tozu, şeker ve tuz ile hamur ile yapılan kandil simidi susamlar ile tatlandırılır.

<p><strong>10 - HÖŞMERİM</strong></p> <p>Genellikle eritilmiş peynir ile yapılan bir çeşit tatlı olan Höşmerim yabancıların en sevmediği lezzetlerin arasında yer aldı.</p> <p>Höşmerimin çay ile tüketilmesi tavsiyesinde bulunuluyor. </p>

10 - HÖŞMERİM

Genellikle eritilmiş peynir ile yapılan bir çeşit tatlı olan Höşmerim yabancıların en sevmediği lezzetlerin arasında yer aldı.

Höşmerimin çay ile tüketilmesi tavsiyesinde bulunuluyor. 

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