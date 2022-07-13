4 çeşit tabldot yemek fiyatı fırladı! Sözleşmeler 3 aya indi

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:47

Hazır yemek sektöründe yılbaşından önce 20 TL olan tabldot yemek, gıdada yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte 40 TL’ye yükseldi. Sektörde daha önce 1 yıllık olan sözleşme süreleri de 3 aya kadar indi. Devletin günlük yemek ücretini 35 liradan 51 liraya çıkarmasıyla doğru fiyatı bulduğunu belirten TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, şu anki enflasyonist ortamda 4 çeşit tabldot yemeğin maliyetinin kendileri için 40 liranın üzerinde olduğunu ifade etti.

Dünya gazetesinin haberine göre; yemek fiyatlarında yüzde 79,4 artışa gidildiğini kaydeden Bozdağ, gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 79’larda olmadığını, YESİDEF olarak enflasyon sepetlerinin yüzde 110 olduğunu söyledi.

Bozdağ, devletin yıllık olarak açıkladığı 51 lira günlük yemek fiyatının önümüzdeki altı ay için geçerli olduğunu bildirdi.