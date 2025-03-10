Yağ yakımını destekleyerek kilo verme sürecini hızlandırın: Kilo vermeye yardımcı yüksek proteinli 10 besin
Kilo verme sürecinde dengeli ve yeterli protein alımı, kas kaybını önleyerek yağ yakımını destekler. Peki, yağ yakımını destekleyerek kilo verme sürecini nasıl hızlandırabilirsiniz? İşte, kilo vermeye yardımcı yüksek proteinli 10 besin...
Kilo vermek isteyenler için beslenme düzeninde yüksek proteinli besinlere yer vermek, hem sağlıklı hem de etkili bir yöntemdir. Proteinler, uzun süre tok kalmayı sağlar, kas kütlesini korur ve metabolizmayı hızlandırır. Diyet programlarına eklenen yüksek proteinli gıdalar, vücudun yağ yakma sürecini destekleyerek ideal kiloya ulaşmayı kolaylaştırır. İşte, kilo vermeye yardımcı yüksek proteinli 10 besin...
1. TAVUK GÖĞSÜ
Protein miktarı:
100 gramında yaklaşık 31 gram protein içerir.
Faydaları:
Yağ oranı düşüktür ve kas gelişimine destek olur. Izgara veya haşlama olarak tüketildiğinde diyet için ideal bir besindir.
2. YUMURTA
Protein miktarı:
1 büyük boy yumurta yaklaşık 6 gram protein sağlar.
Faydaları:
İçerdiği amino asitler sayesinde kas onarımını destekler. Sabah kahvaltılarında tok tutar ve atıştırmalık olarak da tercih edilebilir.
3. YOĞURT (SÜZME VEYA YÜKSEK PROTEİNLİ YOĞURTLAR)
Protein miktarı:
1 kase (200 gram) süzme yoğurt yaklaşık 20 gram protein içerir.
Faydaları:
Sindirimi kolaydır, probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını korur ve uzun süre tokluk sağlar.
4. BALIK (SOMON, TON BALIĞI)
Protein miktarı:
100 gram somon balığında yaklaşık 22 gram protein bulunur.
Faydaları:
Omega-3 yağ asitleriyle metabolizmayı destekler, sağlıklı yağlar içerir ve kalp sağlığını korur.
5. MERCİMEK
Protein miktarı:
100 gram pişmiş mercimekte yaklaşık 9 gram protein vardır.
Faydaları:
Bitkisel protein kaynağıdır, lif açısından zengindir ve sindirimi destekleyerek kilo vermeye yardımcı olur.
6. NOHUT
Protein miktarı:
100 gram haşlanmış nohutta yaklaşık 8 gram protein bulunur.
Faydaları:
Tok tutar, lifli yapısı sayesinde sindirimi düzenler ve kan şekerini dengeler.
7. LOR PEYNİRİ
Protein miktarı:
100 gramında yaklaşık 18-20 gram protein vardır.
Faydaları:
Düşük yağ oranı ile diyet dostudur. Sporcuların kas gelişimi için de sıklıkla tercih ettiği bir besindir.
8. BADEM
Protein miktarı:
30 gram (yaklaşık 23 adet) bademde 6 gram protein bulunur.
Faydaları:
Sağlıklı yağlar ve protein açısından zengindir. Az miktarda tüketildiğinde ara öğünlerde tok tutar.
9. HİNDİ GÖĞSÜ
Protein miktarı:
100 gram hindi göğsünde 29 gram protein vardır.
Faydaları:
Düşük kalorili ve az yağlıdır. Kilo vermek isteyenler için harika bir protein kaynağıdır.
10. TOFU
Protein miktarı:
100 gramında yaklaşık 10 gram protein içerir.
Faydaları:
Veganlar için ideal bir alternatiftir. Bitkisel protein kaynağıdır ve çeşitli yemeklerde kullanılabilir.
İlgili Haberler
- Ramazan boyunca tok tutan besinlerle zayıflayın: Ramazan ayında kilo vermeye yardımcı 6 öneri
- Yağ yakımını destekleyip kilo verme sürecini kolaylaştırın: Hızlıca ödem atmanızı sağlayacak 5 doğal tarif
- Yanlış beslenme alışkanlıkları kilo vermenize engel olabilir: Diyet yaparken dikkat etmeniz gereken 9 adım
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- 'Ne demek avukata gerek yok?'
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Ece'nin son mesajlaştığı arkadaşının ifadesine ulaşıldı
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- Baykal'a 'kaset' kumpasında kritik gelişme
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- İmamoğlu’nun en uzun ‘mart’ı
- 'HTŞ, Alevi Araplardan intikam almak için...'
- 'Esad rejiminin artığı olan...'