Yanlış beslenme çocukların sağlığını tehlikeye atıyor: Erken ergenliğe sebep olan 5 besin

Erken ergenlik, çocukların biyolojik olarak beklenenden daha erken yaşta ergenlik belirtileri göstermesi durumudur. Hızla değişen yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları, bu durumu etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle hormon seviyelerini etkileyen bazı besinler, çocukların gelişim süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir. İşte, erken ergenliğe sebep olan 5 besin...